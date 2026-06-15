Prosegue a Palazzo Chigi di Ariccia il percorso espositivo dedicato ai “Dipinti inediti del Barocco italiano”, un programma che punta a riportare alla luce opere poco conosciute del Seicento italiano. Sabato 20 giugno 2026, alle 17:30, sarà presentato al pubblico il dipinto “San Giovanni Battista indica Cristo” di Giovan Battista Beinaschi, protagonista di un nuovo approfondimento storico-artistico affidato alla studiosa Simona Carotenuto.

Beinaschi e la rilettura del Barocco tra Roma e Napoli

L’iniziativa arriva dopo la scomparsa del collezionista e antiquario Ferdinando Peretti, promotore del progetto, il cui lavoro è stato portato avanti dal figlio Matteo attraverso un impegno di valorizzazione culturale e mecenatismo.

L’opera al centro della conferenza, realizzata da Giovan Battista Beinaschi (Fossano, 1636 – Napoli, 1688), rappresenta uno dei momenti più significativi della produzione dell’artista piemontese, attivo tra Roma e Napoli e formatosi inizialmente alla scuola di Monsù Spirito, prima dell’incontro con Pietro del Po dopo il trasferimento nella capitale intorno al 1651.

Inserito pienamente nel circuito artistico romano, Beinaschi si afferma come uno dei più raffinati seguaci di Giovanni Lanfranco, riferimento fondamentale per la sua evoluzione stilistica.

La storica dell’arte Simona Carotenuto, autrice di numerosi studi sulla pittura napoletana tra Sei e Settecento, analizzerà l’opera come esempio emblematico della cultura pittorica lanfranchiana di metà Seicento, soffermandosi sugli elementi compositivi e sulle influenze maturate dall’artista durante il suo soggiorno romano.

Dallo studio del chiaroscuro alla pubblicazione del “Quaderno del Barocco”

Il dipinto sarà inoltre letto alla luce della produzione matura di Beinaschi, in particolare quella sviluppata entro la metà degli anni Settanta del Seicento, caratterizzata da un progressivo disciplinamento del chiaroscuro, meno drammatico rispetto agli esordi napoletani degli anni Sessanta e già orientato verso soluzioni più equilibrate e disegnative.

Un’evoluzione che anticipa il secondo soggiorno romano dell’artista e il confronto con le opere di Giacinto Brandi, da cui emerge una maggiore attenzione alla costruzione formale e alla chiarezza compositiva.

In occasione della presentazione sarà inoltre pubblicato il “Quaderno del Barocco” edito da De Luca Editore, firmato da Simona Carotenuto e dedicato proprio al dipinto esposto.

L’opera resterà visibile al pubblico a Palazzo Chigi per oltre un anno.

L’ingresso alla conferenza sarà gratuito, nell’ambito di un progetto che continua a riportare l’attenzione sul patrimonio meno conosciuto della pittura barocca italiana.