La popstar Dua Lipa e l'attore britannico Callum Turner hanno scelto la splendida cornice di Palermo per i festeggiamenti delle loro nozze. Dopo una cerimonia privata tenutasi a Londra, la coppia è atterrata nella capitale siciliana nella tarda serata del 3 giugno 2026. Arrivati a bordo di un jet privato, hanno raggiunto il lussuoso Grand Hotel Villa Igiea, dove soggiorneranno fino a domenica. Le celebrazioni, che si protrarranno per tre giorni, prenderanno il via dal 5 giugno e coinvolgeranno anche altri prestigiosi hotel della città, come il Grand Hotel et Des Palmes e il Grand Hotel Piazza Borsa.

Eventi esclusivi tra Palermo e Bagheria per le nozze

Il programma dei festeggiamenti nuziali prevede una serie di appuntamenti riservati agli ospiti, con party esclusivi organizzati in location storiche e di grande fascino. Tra queste spiccano il magnifico Palazzo Gangi a Palermo e la sontuosa Villa Valguarnera a Bagheria, che faranno da sfondo a momenti indimenticabili. La massima sicurezza e la riservatezza sono garantite da un servizio di security dedicato, essenziale per accogliere i circa trecento invitati. Tra questi figurano nomi di spicco del mondo della musica e dello spettacolo internazionale, che saranno ospitati nelle strutture più rinomate della città siciliana.

Dettagli sull'organizzazione e l'offerta gastronomica

L’organizzazione di questo evento di risonanza internazionale è stata affidata a una wedding planner esperta, con una particolare attenzione alla privacy di tutti i partecipanti. Le celebrazioni includeranno anche una visita esclusiva alla Galleria d’arte moderna di Palermo, un momento culturale riservato alla coppia e a una cerchia ristretta di invitati. Per garantire la fluidità degli eventi e la tranquillità, il Comune di Palermo ha disposto alcune limitazioni alla circolazione nelle aree interessate dai festeggiamenti. Il banchetto nuziale si preannuncia come un'esperienza culinaria di altissimo livello, curato da un rinomato chef romano due stelle Michelin, che firmerà parte dell’offerta gastronomica pensata per deliziare gli ospiti.

La storia d'amore tra Dua Lipa e Callum Turner

Dua Lipa è una delle popstar più influenti della scena musicale internazionale, celebre per i suoi numerosi successi e i riconoscimenti ottenuti a livello globale. Callum Turner è un apprezzato attore e modello britannico, noto per le sue interpretazioni in film e serie di successo. La loro storia d’amore ha avuto inizio nel 2023 a Londra, consolidandosi nel tempo fino al recente matrimonio celebrato in forma privata nella capitale inglese, preludio ai grandi festeggiamenti in Sicilia. La coppia ha scelto di condividere questo momento speciale con amici e familiari in un contesto di lusso e bellezza.