Il celebre Paolo Conte, cantautore e poliedrico artista piemontese, presenta per la prima volta le sue opere pittoriche in una mostra a Parigi. L’esposizione, intitolata “Paolo Conte. Pittore”, ha aperto al pubblico il 9 giugno 2026 presso l’Istituto Italiano di Cultura, offrendo uno sguardo esclusivo sulla produzione artistica meno nota di Conte. L’evento mette in luce il suo profondo legame con la pittura e la sua capacità di esprimersi oltre l’ambito musicale, rappresentando una novità assoluta per la capitale francese e arricchendo il panorama culturale internazionale con un interprete iconico della canzone d’autore italiana.

La mostra si compone di venticinque opere, molte delle quali inedite, realizzate da Conte negli ultimi anni. Le tele esposte testimoniano un percorso artistico ricco di suggestioni e di riferimenti a atmosfere oniriche e musicali, elementi ricorrenti anche nella sua produzione musicale. In occasione dell’inaugurazione, Conte ha dichiarato: “La pittura per me è una finestra aperta sulla fantasia, un modo per vivere le emozioni su una diversa tela”. Il percorso espositivo permette di avvicinare il pubblico alla dimensione intima dell’artista, esplorando il rapporto tra segno pittorico e parole, tra immagini e melodie.

L'Istituto Italiano di Cultura e l'esordio pittorico a Parigi

L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, situato nell’ottavo arrondissement, è un punto di riferimento primario per la promozione della cultura italiana in Francia.

La scelta di ospitare la prima personale francese di Paolo Conte pittore valorizza il dialogo tra le arti e contribuisce a consolidare i legami culturali tra Italia e Francia. L’istituzione organizza regolarmente esposizioni di artisti italiani, concerti, conferenze e incontri letterari, con l’obiettivo di presentare le diverse sfaccettature della creatività nazionale.

La mostra di Conte si inserisce in un calendario ricco di proposte dedicate alle contaminazioni artistiche tra i due Paesi, offrendo al pubblico francese e internazionale un’opportunità unica di conoscere un aspetto inedito della produzione di uno degli autori più rappresentativi della musica e della letteratura italiana contemporanea.

Tra musica e pittura: la formazione artistica di Paolo Conte

Paolo Conte, nato ad Asti nel 1937, ha sviluppato fin dall’infanzia un profondo interesse per il disegno e la pittura, ancor prima di raggiungere la notorietà come musicista e cantautore. Laureato in giurisprudenza, ha esercitato la professione di avvocato prima di dedicarsi interamente alla carriera musicale, imponendosi nel panorama italiano e internazionale per il suo stile inconfondibile e la raffinata sensibilità espressiva. La sua formazione multidisciplinare si riflette anche nell’approccio alla pittura, caratterizzato da un segno personale e da una ricerca sull’atmosfera, sui colori e sulle suggestioni visive che dialogano con i temi delle sue canzoni.

Negli anni, Conte ha coltivato in modo riservato la passione per l’arte figurativa, producendo numerosi quadri che spaziano dal figurativo all’astratto, utilizzando tecniche diverse e sperimentando con materiali e supporti. Molti dei lavori oggi esposti a Parigi riflettono il rapporto con il jazz, la poesia dell’infanzia e l’immaginario cinematografico, testimoniando la profondità culturale e artistica di una personalità unica nel panorama italiano. L’iniziativa parigina conferma così il ruolo dell’Istituto Italiano di Cultura come ponte tra le diverse anime della creatività italiana.