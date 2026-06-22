I Papa Roach scelgono l'Italia per una delle nuove date del loro tour mondiale "Rise Of The Roach". La storica formazione statunitense, tra i nomi più influenti dell'alternative hard rock e candidata per due volte ai Grammy Awards, si esibirà il prossimo 14 novembre alla ChorusLife Arena di Bergamo in un concerto prodotto da Vivo Concerti.

Biglietti: tutte le date della prevendita

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Vivo Club a partire dalle ore 10 di giovedì 25 giugno.

La vendita online sarà invece aperta dalle ore 10 di venerdì 26 giugno sul sito di Vivo Concerti, mentre la disponibilità nei punti vendita autorizzati scatterà dalle ore 10 di mercoledì 1 luglio.

Uno show ad alto impatto

L'annuncio arriva dopo una delle apparizioni più spettacolari della band negli ultimi anni. Al Rock am Ring, infatti, i Papa Roach hanno fatto il loro ingresso a bordo di un elicottero che ha sorvolato il festival prima di atterrare davanti a circa 90mila spettatori.

Un gesto scenografico che conferma la reputazione della formazione guidata da Jacoby Shaddix, da sempre considerata una delle live band più energiche del panorama rock internazionale.

Anche il pubblico italiano potrà assistere a uno show costruito attorno ai grandi successi della band, con una scaletta che promette momenti ad alto tasso di adrenalina e un forte coinvolgimento del pubblico.

Ad aprire la serata saranno i Landmvrks e gli Sleep Theory.

Venticinque anni di "Infest"

Il tour arriva in un momento particolarmente significativo per il gruppo, che ha recentemente celebrato il venticinquesimo anniversario di "Infest", l'album che ha segnato una svolta nella storia della band e del rock dei primi anni Duemila.

Nel corso della propria carriera, i Papa Roach hanno costruito un forte legame con il pubblico anche grazie all'attenzione verso temi sociali e legati alla salute mentale. Un impegno che accompagna il gruppo fin dai tempi di "Last Resort" e che è proseguito con iniziative più recenti, come la collaborazione con Carrie Underwood nel brano "Leave A Light On (Talk Away The Dark)", progetto che ha raccolto oltre 750mila dollari a livello globale a sostegno della prevenzione del suicidio.

Numeri da record e nuovi successi

Con undici album in studio all'attivo, compreso il più recente "Ego Trip", la band continua a registrare risultati di primo piano. Il catalogo dei Papa Roach ha raggiunto circa 10 miliardi di streaming a livello globale, confermando una popolarità che attraversa generazioni diverse di ascoltatori.

Anche gli ultimi singoli hanno ottenuto risultati importanti. "Even If It Kills Me", "Braindead" e "Wake Up Calling" hanno raggiunto la vetta delle classifiche, contribuendo a portare il totale della band a 29 brani entrati nella Top 10 e 15 singoli arrivati al numero uno nelle classifiche Rock, Alternative e Hot AC.

Particolarmente significativo il percorso di "Wake Up Calling", pubblicato nel gennaio 2026 e capace di conquistare la prima posizione sia negli Stati Uniti sia in Germania.

Una band che continua a reinventarsi

A oltre venticinque anni dall'esplosione internazionale, i Papa Roach continuano a essere una delle realtà più solide del rock contemporaneo. Tra spettacoli sempre più ambiziosi, nuove produzioni discografiche e una presenza costante nelle classifiche, la band americana si prepara a portare anche a Bergamo uno show all'insegna dell'energia, dell'intensità e del rapporto diretto con il proprio pubblico.