L'opera effimera dell'artista JR, «La Caverne du Pont-Neuf», allestita sul Pont-Neuf di Parigi, ha subito un danno significativo. A pochi giorni dall'apertura prevista per il 6 giugno 2026, l'installazione è stata squarciata, probabilmente a causa di un forte colpo di vento, rinviando l'apertura a data da destinarsi. Il 3 giugno 2026, Atelier JR, la Fondation Christo et Jeanne-Claude e l'Amicale des Ponts de Paris hanno annunciato di determinarne le cause precise.

Quarant'anni dopo l'iconica opera «Pont Neuf Wrapped» di Christo e Jeanne-Claude, JR ha concepito «La Caverne du Pont-Neuf» come una superficie rocciosa di una grotta, lunga 120 metri, larga 20 e con un'altezza variabile tra i 12 e i 18 metri.

Le prime immagini dell'installazione, sebbene ancora chiusa al pubblico, hanno rapidamente fatto il giro del mondo. L'artista ha espresso un interesse di lunga data per il tema della caverna, che «ci ricollega alla storia dell’umanità, qualunque sia il continente». Al progetto collabora Vladimir Yavachev, nipote e storico collaboratore di Christo e Jeanne-Claude. JR è celebre a livello internazionale per le sue imponenti installazioni in trompe-l’œil, come quelle realizzate a Palazzo Strozzi a Firenze e a Palazzo Farnese a Roma.

Caratteristiche e realizzazione dell'opera

Concepita per essere un'opera immersiva ed effimera, «La Caverne du Pont-Neuf» era prevista per essere visitabile 24 ore su 24, sette giorni su sette, dal 6 al 28 giugno 2026.

L'installazione, che avvolge il più antico ponte di Parigi, riproduce una grotta artificiale con un trompe-l’œil roccioso, con archi di tela gonfiata d'aria. Le sue dimensioni imponenti – 120 metri di lunghezza, 20 di larghezza e un'altezza tra i 12 e i 18 metri – la rendono la più grande opera immersiva al mondo.

Il progetto ha coinvolto oltre 800 professionisti, tra cui ingegneri, tecnici della sicurezza, operatori su acqua, operatori nacelle, sartorie, stampatori e falegnami. Le tele, che coprono una superficie di 18.900 metri quadrati di tessuto in poliestere stampato in dieci moduli interconnessi, sono state trasportate e montate durante la notte, senza l'uso di chiodi o viti, a tutela del patrimonio storico.

Il gonfiaggio completo della struttura richiede 20.000 metri cubi d'aria e tre ore. In linea con la tradizione di Christo e Jeanne-Claude, l'intera opera è stata finanziata esclusivamente da sponsor privati.

Il Pont-Neuf tra storia e arte contemporanea

Il Pont-Neuf, eretto nel 1607, non è solo il ponte più antico di Parigi, ma simbolo della modernità urbana del suo tempo, privo di edifici residenziali. A distanza di quarant'anni dall'intervento di Christo e Jeanne-Claude nel 1985, la cui vasta copertura effimera attrasse milioni di visitatori, JR ha scelto di trasformare nuovamente il ponte, invitando il pubblico a «entrare» nell'opera. L'artista descrive la caverna come «un'incognita, una paura, al tempo stesso fascinazione», collegandola al mito di Platone e alle paure individuali.

Il danno subito – uno squarcio nella tela gonfiabile – evidenzia la fragilità intrinseca di queste opere effimere e la complessità tecnica dei progetti artistici su scala urbana. Mentre il ponte ha resistito per secoli, l'arte contemporanea nello spazio pubblico si dimostra vulnerabile alle forze naturali, richiedendo interventi rapidi e competenze multidisciplinari per garantirne sicurezza e conservazione temporanea.