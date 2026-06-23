Prende il via mercoledì 24 giugno a Fano la quattordicesima edizione di Passaggi Festival, la rassegna nazionale dedicata alla saggistica, che animerà la città marchigiana fino a domenica 28 giugno. La giornata inaugurale prevede oltre venti appuntamenti distribuiti tra piazze, chiese, giardini e il lungomare, con un programma variegato che spazia dall’attualità politica alla filosofia, dall’economia alla graphic novel.

L’avvio ufficiale della manifestazione è fissato per le ore 19 in piazza XX Settembre, con la partecipazione del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e del presidente di Passaggi Festival, Cesare Carnaroli.

La stessa piazza ospiterà, in fascia serale, tre incontri di rilievo. Alle ore 20.15, l’ex calciatore Marco Materazzi presenterà il suo volume. Seguirà, alle 21.15, l’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul suo saggio “Manifesto per l’Occidente. I valori universali della nostra cultura”. La serata si concluderà alle 22.30 con il giornalista Mario Giordano, autore del libro d’inchiesta “I re di denari”.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18.15, si svolgeranno tre filoni paralleli di incontri: l’ex chiesa di San Francesco sarà dedicata a temi di energia e clima, Palazzo Castracane alla biografia industriale e il giardino Radicioni al turismo appenninico. Alle 21.15, piazza Marcolini accoglierà la politologa Nadia Urbinati per la presentazione di “Nata democratica”, seguita alle 22.30 dallo spettacolo teatrale “Domani sarà tardi”, tratto dal libro di Luigi Contu sulla Resistenza.

In contemporanea, al Pincio, il manager dello spettacolo Lucio Presta presenterà il suo volume “L’uragano”.

Aperture straordinarie e percorsi guidati per scoprire Fano

In concomitanza con il festival, il sistema museale di Fano propone aperture straordinarie serali nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle ore 20 alle 23. Sarà possibile accedere, tramite biglietto a pagamento, al Museo archeologico del Palazzo Malatestiano, al Museo della Via Flaminia e alla chiesa di San Pietro in Valle. Sono inoltre disponibili percorsi guidati dedicati alla scoperta di Vitruvio, offerti in due diverse formule: una visita di un’ora e 45 minuti al costo di dieci euro, e un percorso più breve di un’ora al prezzo di cinque euro.

Queste iniziative mirano ad arricchire l'offerta culturale della città, fornendo l’opportunità di esplorare il patrimonio storico-artistico di Fano e rafforzando i legami tra la manifestazione e le istituzioni locali.

Il ruolo consolidato di Passaggi Festival nel panorama culturale

Passaggi Festival si è affermato negli anni come un appuntamento di rilievo nazionale nel campo della saggistica e del dibattito culturale. Giunto alla sua quattordicesima edizione, l’evento attira a Fano importanti personalità provenienti da diversi settori, dalla politica allo spettacolo, dall’informazione alla ricerca. Piazza XX Settembre rimane il fulcro della manifestazione, affiancata dagli altri principali spazi culturali e storici del centro urbano.

La rassegna ha dimostrato un forte impatto sull’offerta culturale marchigiana, capace di attrarre un vasto pubblico, sia locale che nazionale. Il suo successo è dovuto a un format che combina efficacemente incontri letterari, spettacoli teatrali, approfondimenti tematici e visite guidate ai luoghi simbolo della città, consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi culturali italiani.