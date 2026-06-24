La quattordicesima edizione di Passaggi Festival di Fano entra nel vivo giovedì 25 giugno 2026, con una giornata ricca di eventi che spaziano dalla politica alla cultura scientifica, passando per il giornalismo d’inchiesta. Il programma prevede il conferimento del Premio Passaggi 2026 al giornalista e saggista Massimo Franco e del Premio Fuori Passaggi al cantautore Vasco Brondi, protagonisti di una serie di oltre venti incontri distribuiti tra il centro storico e il litorale.

In piazza XX Settembre, la serata si apre alle 19.30 con la cerimonia di consegna del Premio Passaggi a Massimo Franco.

Il giornalista presenterà il suo volume “Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV”, dialogando con Alessandra Longo. Alle 20.15, l’attenzione si sposta sull’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che presenterà il suo libro “Una nuova primavera”, intervistato dal direttore dell’ANSA, Luigi Contu.

La programmazione in piazza XX Settembre prosegue alle 21.15 con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport – Stadio, che illustrerà il saggio “Per vincere domani”, dedicato al calcio italiano. La piazza chiuderà alle 22.30 con il filosofo della biologia Telmo Pievani e lo zoologo Maurizio Casiraghi, che approfondiranno i temi della biodiversità e della simbiosi naturale attraverso il loro saggio “Uniti per la vita”.

Contemporaneamente, al Pincio, alle 22.30, si terrà la cerimonia del Premio Fuori Passaggi a Vasco Brondi. Il cantautore presenterà il suo lavoro “Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte” in un colloquio con Silvia Bombino. Sullo stesso palco, alle 21.15, Tegamini (Francesca Crescentini), dialogherà con la critica letteraria Giulia Ciarapica sul volume “La vendetta è un ballo in maschera”, una riscoperta contemporanea del Conte di Montecristo.

A partire dalle 18.15, il festival anima diversi luoghi del centro storico con incontri simultanei. All’ex chiesa di San Francesco, Roberto Riccardi ripercorrerà le origini della polizia scientifica italiana. A Palazzo Castracane, un focus sarà dedicato alla gestione del tempo, mentre il giardino Radicioni ospiterà un incontro sulla storia della musica, con un volume su John Lennon.

Sempre all’ex chiesa di San Francesco, alle 19.30, Luisella Giani presenterà “StrategIA”, un saggio sull’intelligenza artificiale.

In piazza Marcolini, alle 19.30, Tito Menzani presenterà il suo saggio storico-istituzionale sui presidenti della Repubblica e il movimento cooperativo, in dialogo con Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse, e il giornalista Marco Frittella. La serata nella piazza proseguirà con temi di filosofia, geopolitica e teatro d’inchiesta: alle 21.15 Carlo Altini presenterà “Altri mondi. Utopie e distopie da Spinoza a Christopher Nolan”, e alle 22.30 Ezio Gavazzeni illustrerà “I cecchini del weekend”, un’inchiesta sui crimini di guerra nei Balcani. La giornata si concluderà al giardino Radicioni, alle 23.30, con “Note a piè di pagina”, uno spazio fisso di musica e dialogo post-festival condotto da Luca Valentini.

Il Festival della Saggistica a Fano

Il Passaggi Festival, in programma a Fano dal 24 al 28 giugno 2026, si conferma come la principale rassegna italiana dedicata alla non-fiction e alla saggistica. La quattordicesima edizione, ideata e diretta da Giovanni Belfiori e promossa dall’associazione Passaggi Cultura, trasforma il centro storico e il lungomare in un dinamico laboratorio culturale. L’evento accoglie oltre 300 ospiti e propone 150 appuntamenti gratuiti, distribuiti in 15 sedi tra piazze, cortili e chiese. Il tema centrale di quest’anno è “Il senso della misura. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente”, che invita a una riflessione sul rapporto tra equilibrio e dismisura nella società contemporanea.

Un Modello Culturale Consolidato

Nato nel 2013 da un’idea di Giovanni Belfiori, il festival ha l’obiettivo di rendere la saggistica accessibile a un pubblico vasto e variegato. Organizzato da Passaggi Cultura in collaborazione con le Librerie Coop, il programma include incontri che spaziano dalla politica alla scienza, dal giornalismo d’inchiesta alla cucina. Il modello dell’evento si distingue per la pluralità di luoghi e la contemporaneità degli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, con l’intento di creare una vera e propria “cittadella della cultura”. Negli anni, il festival ha saputo trasformare Fano in un vivace salotto culturale a cielo aperto, attirando un’ampia platea. Questa edizione consolida la capacità del festival di unire riflessione rigorosa e un’atmosfera estiva, favorendo un dialogo continuo tra autori, intellettuali e il pubblico nel cuore della città.