Dal 22 al 28 giugno 2026, la suggestiva cittadina di Santo Stefano Belbo si appresta a ospitare una nuova edizione del Pavese Festival, un evento che celebra la figura e l'eredità di Cesare Pavese, uno degli scrittori e poeti più influenti del Novecento italiano. Questa annualità si preannuncia ricca di appuntamenti, con un calendario variegato che abbraccia letteratura, musica, performance teatrali e incontri con autori, studiosi e artisti di spicco del panorama culturale nazionale.

Il festival si snoderà attraverso i luoghi più significativi legati a Pavese a Santo Stefano Belbo, includendo la sua casa natale e la Fondazione Cesare Pavese, oltre a suggestivi spazi all'aperto immersi nei paesaggi delle Langhe.

Il programma prevede numerose presentazioni di libri, coinvolgenti spettacoli dal vivo e momenti dedicati alla lettura pubblica delle opere pavesiane. L'obiettivo primario della manifestazione è rinnovare e promuovere la conoscenza dell'opera e della figura dell'autore, utilizzando linguaggi contemporanei e accessibili. Questa settimana di eventi rappresenta un'importante occasione non solo di approfondimento letterario, ma anche di stimolo alla partecipazione sociale, rafforzando il profondo legame tra il territorio piemontese e la produzione artistica di Pavese.

Il cuore del Festival: tra luoghi iconici e nuove generazioni

L'edizione 2026 del Pavese Festival mira a consolidare la tradizione che vede Santo Stefano Belbo come fulcro per la memoria e la valorizzazione di Cesare Pavese.

Le iniziative si svolgeranno tra la sua casa natale, la Fondazione Cesare Pavese e le incantevoli ambientazioni naturali circostanti, luoghi che hanno profondamente ispirato le opere dello scrittore. Accanto agli incontri letterari, il programma includerà esposizioni temporanee, reading poetici e laboratori didattici pensati sia per gli appassionati di lunga data sia per le nuove generazioni. Questo approccio multifunzionale posiziona il festival come un punto di riferimento essenziale per la promozione della letteratura piemontese a livello nazionale e internazionale.

La Fondazione Cesare Pavese: custode di un'eredità

La Fondazione Cesare Pavese, situata nella casa natale dello scrittore a Santo Stefano Belbo, ha svolto per anni un ruolo cruciale nella tutela e nella diffusione dell'eredità pavesiana.

Istituita per preservare documenti, manoscritti e oggetti appartenuti all'autore, la Fondazione accoglie annualmente visitatori, studenti e studiosi provenienti dall'Italia e dall'estero. Il Pavese Festival si configura come il momento culminante della programmazione culturale locale, contribuendo a rafforzare l'identità di un territorio profondamente segnato dalla storia personale di Pavese e dalla bellezza delle Langhe, riconosciute come patrimonio UNESCO. Nelle edizioni passate, il festival ha ospitato figure autorevoli del mondo letterario e accademico, affermandosi come uno degli eventi più significativi per gli estimatori della letteratura italiana.