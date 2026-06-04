La dodicesima edizione de Il Cinema in Piazza a Roma, evento promosso e organizzato dalla Fondazione Piccolo America, si prepara ad accogliere un ospite d'eccezione: il regista polacco Paweł Pawlikowski. Venerdì 5 giugno, alle ore 21:15, la suggestiva cornice di Piazza San Cosimato farà da sfondo alla proiezione di My Summer of Love, pellicola del 2004 che il cineasta premio Oscar presenterà al pubblico romano. L'incontro, parte integrante della rassegna, vedrà Pawlikowski dialogare con la giornalista Martina Barone, offrendo una preziosa occasione per approfondire il suo percorso artistico e le sue opere più significative.

Nato nel 1957, Pawlikowski è riconosciuto come una delle voci più autorevoli e premiate del cinema d'autore contemporaneo. La sua carriera è costellata di successi, tra cui spicca il Premio Oscar per il miglior film straniero, conquistato nel 2015 con l'acclamato Ida. Più recentemente, il regista è stato insignito del premio per la regia (ex aequo con Javier Calvo e Javier Ambrossi) all'ultima edizione del Festival di Cannes per il suo nuovo lungometraggio, Fatherland. Il suo stile si distingue per un rigore visivo e una profonda sensibilità psicologica, caratteristiche che hanno plasmato sia i suoi lavori documentaristici sia i suoi film di finzione. Tra le sue opere più celebri, oltre a Ida, figurano anche Cold War (2018) e Last Resort - Amore senza scampo (2000).

My Summer of Love: storia e personaggi

L'appuntamento romano vedrà protagonista My Summer of Love, un film ambientato in una calda estate nella campagna dello Yorkshire. La storia segue Mona (interpretata da Natalie Press), una giovane donna che attraversa un periodo di profondo cambiamento: il suo ragazzo l'ha lasciata e suo fratello Phil ha ritrovato la fede, trasformando il pub di famiglia in un ritrovo per "Cristiani rinati". La sua quotidianità viene stravolta dall'incontro con Tamsin (interpretata da Emily Blunt, al suo debutto cinematografico), una coetanea ricca e anticonformista. Tra le due ragazze nasce un'intensa intesa che, durante la stagione estiva, si evolve gradualmente da un'amicizia profonda a qualcosa di più complesso e inatteso.

Il film, tratto dal romanzo "La mia estate d’amore" di Helen Cross e sceneggiato da Pawel Pawlikowski e Michael Wynne, vanta nel cast anche Paddy Considine, Dean Andrews, Michelle Byrne, Paul Antony-Barber, Lynette Edwards e Kathryn Sumner.

Il Cinema in Piazza: un festival per la settima arte

L'evento con Pawlikowski si inserisce nel ricco programma de Il Cinema in Piazza, una rassegna che da dodici anni anima le serate estive di Roma. La Fondazione Piccolo America, promotrice dell'iniziativa, si dedica alla diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni gratuite e incontri con figure di spicco del panorama nazionale e internazionale. Questa manifestazione si è affermata come uno degli appuntamenti estivi più attesi nella capitale, contribuendo a valorizzare le piazze della città come luoghi di aggregazione e fruizione della settima arte.

L'ospitata del regista polacco arricchisce ulteriormente il prestigio della rassegna, confermando la sua vocazione a proporre un cinema di qualità accessibile a tutti.

Il percorso artistico di Pawlikowski, iniziato nel documentario e poi evolutosi nel cinema di finzione, ha sempre mirato a esplorare la complessità dell'animo umano. Film come Ida e Cold War hanno ricevuto ampi consensi e numerosi riconoscimenti, consolidando la sua reputazione a livello globale. My Summer of Love, distribuito in Italia da Fandango, non solo segna un momento significativo nella carriera del regista, ma rappresenta anche il trampolino di lancio per Emily Blunt, la cui performance in quest'opera ha anticipato una brillante carriera internazionale, conferendo al film un valore storico nel contesto del cinema britannico ed europeo contemporaneo.