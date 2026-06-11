La 62ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro si terrà dall’8 al 15 giugno 2026, dedicando la sua edizione a Maurizio Nichetti, figura poliedrica del cinema italiano. Diretta da Pedro Armocida e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti più longevi e significativi nel panorama festivaliero italiano ed europeo. La scelta di omaggiare Nichetti, attore, regista e sceneggiatore tra i più originali del cinema nazionale dagli anni Settanta, arricchisce ulteriormente il valore della rassegna.

Armocida ha sottolineato come la decisione sia motivata dalla sua “capacità di coniugare comicità e innovazione formale”.

Il festival proporrà una retrospettiva completa dei film diretti e interpretati da Nichetti, spaziando dai titoli più celebri alle opere meno conosciute. L’omaggio includerà anche un incontro speciale con il regista e l’anteprima di un documentario inedito sulla sua carriera, con la partecipazione di colleghi, amici e critici. La Mostra, fondata nel 1965, ribadisce la sua missione di laboratorio e fucina di nuovi talenti, accogliendo registi emergenti accanto a figure storiche del settore. Come affermato da Armocida, “La Mostra di Pesaro rappresenta oggi uno spazio imprescindibile per il dialogo tra generazioni e linguaggi cinematografici”.

Programma e Protagonisti della 62ª Edizione

Oltre alla retrospettiva su Nichetti, il programma del festival prevede una selezione di film innovativi, anteprime internazionali, incontri professionali e masterclass rivolte sia agli addetti ai lavori sia agli appassionati. Le proiezioni si svolgeranno presso il Teatro Sperimentale e in altre sedi storiche della città, rafforzando il legame della manifestazione con il tessuto urbano di Pesaro. Nel corso della sua storia, la Mostra ha ospitato maestri come Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci e i fratelli Taviani, affermandosi come piattaforma di confronto per i protagonisti della settima arte. L’edizione 2026 riserva particolare attenzione al pubblico più giovane, con workshop e progetti educativi incentrati sulle nuove tecnologie applicate alla narrazione audiovisiva.

Il Valore della Mostra e l'Omaggio a Maurizio Nichetti

Fondata da Bruno Torri e Lino Miccichè, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro si è sempre distinta per il suo approccio internazionale e sperimentale. L’evento si posiziona tra le principali manifestazioni cinematografiche italiane, grazie a una programmazione che privilegia il cinema d'autore, la ricerca di linguaggi e tematiche innovative. Maurizio Nichetti, fulcro dell’omaggio 2026, viene celebrato non solo per i suoi capolavori – tra cui “Ratataplan”, “Ho fatto splash!” e “Ladri di saponette” – ma anche per la sua capacità di esplorare la comicità attraverso una grammatica visiva originale e il rifiuto degli stereotipi. L’impegno per la formazione e l’attenzione verso le nuove generazioni sono elementi che accomunano sia la Mostra sia il percorso artistico di Nichetti, rendendo questo incontro particolarmente significativo.

Le edizioni precedenti hanno registrato una costante crescita di pubblico e una notevole presenza internazionale, consolidando la centralità di Pesaro nel circuito dei festival europei. Questo riafferma la capacità della città marchigiana di unire vocazione locale e apertura globale. L’omaggio a Nichetti conferma la volontà della Mostra di rafforzare il proprio ruolo di laboratorio di ricerca e luogo di incontro culturale per registi, studiosi e spettatori di ogni età.