I Pet Shop Boys sono stati insigniti del Premio Ernesto Assante 2026 nell'ambito del Medimex International Festival & Music Conference, tenutosi a Taranto. Il riconoscimento, conferito in memoria del giornalista e critico musicale Ernesto Assante, scomparso nel febbraio 2024, è stato consegnato al duo britannico dopo il loro suggestivo spettacolo live del 20 giugno sulla Rotonda del Lungomare tarantino.

Il premio di quest’anno è rappresentato da una targa e da un’opera artistica realizzata con corda di chitarra e corpo in legno d’ulivo, raffigurante il Mar Grande e il Mar Piccolo di Taranto incisi su un piatto di batteria.

La cerimonia di premiazione, svoltasi nel backstage, è stata guidata da Cesare Veronico, direttore artistico del Medimex, e ha visto la partecipazione di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, e Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, a sottolineare il valore istituzionale dell'evento.

Veronico ha ricordato il ruolo fondamentale di Ernesto Assante nella nascita del Medimex quindici anni fa, affermando: “Ernesto Assante non è stato solo uno degli elementi più importanti nella nascita del progetto che diede vita al Medimex quindici anni fa, è stato un amico di noi tutti, una persona alla quale eravamo legati personalmente”. Ha poi aggiunto di aver chiesto ai presidenti Decaro e Ponzio di accompagnarlo nella consegna del premio ai Pet Shop Boys “proprio per dare un senso istituzionale a questa breve cerimonia tenuta nel backstage”.

Veronico ha concluso: “Hanno accettato con piacere sapendo quanto fosse importante per noi, e io li ringrazio. Neil Tennant e Chris Lowe, i Pet Shop Boys, hanno capito. Ed Ernesto, che ricambiava il nostro affetto, sarà contento”.

Il Medimex: tra memoria e orizzonti musicali

Il Medimex, festival internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture attraverso il progetto Puglia Sounds, si conferma a Taranto come piattaforma di incontro tra pubblico, artisti e operatori del settore musicale. L'evento integra grandi concerti con momenti dedicati alla formazione, al confronto internazionale e all’innovazione. La consegna del Premio Ernesto Assante rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione, consolidando il legame tra la memoria del giornalista scomparso e la vitalità del panorama musicale contemporaneo.

Nell’edizione 2025, il Premio era stato assegnato ai Massive Attack, dopo un concerto a Taranto che aveva richiamato oltre settemila spettatori da tutta Europa. In quell’occasione, il riconoscimento era una chitarra acustica Cigar Book Guitar realizzata con materiali di recupero, simbolo di sostenibilità e memoria. La continuità nell'assegnazione del premio a personalità e gruppi di spicco della scena internazionale testimonia la vocazione del Medimex a valorizzare l’innovazione musicale e il dialogo tra culture.

Premio Ernesto Assante: significato e storia

Il Premio Ernesto Assante è stato istituito dal Medimex per onorare la figura di un protagonista del giornalismo musicale italiano, che ha contribuito in modo sostanziale alla costruzione e alla crescita della manifestazione fin dalla sua prima edizione.

Il riconoscimento assume ogni anno una valenza simbolica particolare, sia per la scelta dei destinatari sia per le modalità di realizzazione: l’opera donata agli artisti è sempre pensata per rafforzare il legame tra cultura musicale e territorio pugliese.

Oltre all'assegnazione ai Pet Shop Boys nel 2026, l'anno precedente ha visto protagonisti i Massive Attack, autori di un concerto dal forte impatto emotivo e sociale, arricchito da messaggi di pace e attenzione alle questioni internazionali. Il Medimex, che tornerà a Taranto dal 16 al 20 giugno 2026, conferma così la propria attrattività sulla scena dei festival musicali europei e il ruolo di piattaforma culturale capace di far dialogare memoria, ricerca e innovazione.