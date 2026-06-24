La tredicesima edizione dell’Infiorata delle Pro Loco d’Italia trasformerà Via della Conciliazione e Piazza San Pietro a Roma in una suggestiva galleria a cielo aperto. L'evento, annunciato il 24 giugno 2026 e in programma il 28 e 29 giugno, celebra la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città eterna. L'iniziativa è promossa dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia in collaborazione con l’Infiorata storica di Roma, organizzata dalla Pro Loco di Roma Capitale.

Circa trenta Pro Loco, provenienti da ogni regione italiana, parteciperanno all'allestimento, affiancate da esperti maestri infioratori e centinaia di volontari.

Le creazioni artistiche, veri e propri tappeti floreali e quadri effimeri, saranno realizzate utilizzando una varietà di materiali naturali: fiori freschi ed essiccati, petali, sabbia, sale, zucchero, trucioli di legno e frutta. Questa meticolosa lavorazione trasformerà uno dei luoghi più emblematici della cristianità in un'esposizione d'arte unica e temporanea.

I lavori di preparazione inizieranno nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno e proseguiranno per tutta la notte. La mattina di lunedì 29 giugno, alle ore dieci, si terrà l’inaugurazione ufficiale, che includerà la benedizione delle opere, la consegna dei riconoscimenti alle delegazioni partecipanti e l’Angelus con i fedeli. I tappeti artistici rimarranno visibili fino alla tarda serata, offrendo a cittadini, pellegrini e turisti l’opportunità di ammirare una delle più affascinanti tradizioni del patrimonio culturale immateriale italiano.

Questo evento non è solo una celebrazione estetica, ma rappresenta anche un’occasione significativa per valorizzare il ruolo fondamentale delle associazioni locali. Esse sono custodi della tutela delle tradizioni, promotrici dei territori e veicoli per la trasmissione di saperi antichi che contribuiscono in modo essenziale a preservare l’identità culturale del Paese.

Le radici storiche dell'Infiorata Romana

Le origini dell’infiorata romana affondano nel Seicento. La prima documentata fu allestita nella Basilica Vaticana il 29 giugno 1625, proprio nel giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo. L'iniziativa si deve al fiorista Benedetto Drei, allora responsabile della Floreria vaticana, che, insieme al figlio Pietro, utilizzò “fiori frondati e minuzzati ad emulazione dell’opere del mosaico” sul sagrato della basilica.

Dopo la scomparsa di Drei, la tradizione venne proseguita e consolidata da Gian Lorenzo Bernini, affermandosi come un significativo evento barocco nell’area romana e diffondendosi successivamente in tutta Italia.

Oggi, grazie all'impegno congiunto della Pro Loco di Roma Capitale e dell’UNPLI, l’Infiorata storica è evoluta in una vibrante manifestazione comunitaria. Si distingue come espressione di arte effimera e di partecipazione collettiva, attirando delegazioni e visitatori da ogni parte del Paese, rinnovando ogni anno il suo antico fascino.

Scenario monumentale e valore identitario

La scelta di Via della Conciliazione e Piazza San Pietro come palcoscenico per l'Infiorata non è casuale. Questi luoghi offrono uno scenario monumentale ideale, grazie alla prospettiva unica che connette il viale a uno dei principali simboli della cristianità.

Le composizioni floreali, concepite come veri e propri mosaici a terra, instaurano un dialogo visivo con la magnificenza della Basilica, creando un’esperienza integrata tra arte, pietà popolare e contesto urbano.

Ogni singolo quadro floreale è una potente espressione della storia, della cultura e delle specifiche identità delle comunità rappresentate. In questo “museo a cielo aperto”, l’Infiorata si trasforma in un viaggio sensoriale e simbolico attraverso le diverse regioni d’Italia, mettendo in mostra sia le ataviche tecniche artigiane sia i valori condivisi che uniscono il Paese.

Questa edizione ribadisce la vocazione intrinseca dell’Infiorata: quella di congiungere la memoria storica della tradizione religiosa con la creatività contemporanea. Conferma, così, il suo ruolo di manifestazione culturale di grande richiamo, capace di generare un profondo significato civico e di celebrare l'arte e la comunità.