Una serata all'insegna dell'identità e dell'appartenenza ha riunito oltre millecinquecento collaboratori Mediaset nel campus di ColognoMonzese. L'evento, intitolato ‘Mediaset siamo noi’, si è svolto l'11 giugno 2026, a tre anni dalla scomparsa del fondatore, Silvio Berlusconi. L'iniziativa è stata concepita come una vera e propria festa collettiva, superando la mera commemorazione per rafforzare valori e condivisione.

Un tributo alla visione e al futuro del Gruppo

L'area del campus è stata trasformata in un vasto spazio d'incontro, con una tensostruttura di oltre mille metri quadrati.

Gerry Scotti ha aperto la serata, introducendo Pier Silvio Berlusconi, il cui intervento fu il fulcro. Berlusconi ha ringraziato i presenti e ha chiarito lo spirito dell'iniziativa: una "festa per Silvio Berlusconi, la festa di Mediaset, la festa di tutti noi".

Ha sottolineato che i risultati aziendali, pur importanti, non bastano senza la dedizione, la passione e l'impegno quotidiano dei collaboratori. Ha ribadito il ruolo centrale delle persone per un futuro solido del gruppo, rafforzando il legame tra azienda e chi la anima ogni giorno.

Musica, documentario e un viaggio nel gusto

La serata ha offerto momenti di grande impatto emotivo. È stata proiettata in anteprima la documentazione del documentario di Toni Capuozzo, ‘Caro Presidente, ti racconto’, che sarà trasmesso sulle reti Mediaset.

L'atmosfera è stata arricchita dalla musica dei Pooh, che con i loro brani più noti hanno trasformato la tensostruttura in un'arena di emozioni.

L'evento si è concluso con la ‘Via del Gusto’, un percorso enogastronomico curato dal ristorante stellato Da Vittorio. Un'esperienza culinaria che ha proposto specialità italiane e piatti tipici dei Paesi in cui opera MFE‑MediaForEurope: Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo. Un viaggio che ha simboleggiato l'ampiezza e la diversità culturale del gruppo.

La serata ha rafforzato il senso di appartenenza e la fiducia nello sviluppo futuro del gruppo, ribadendo il ruolo insostituibile delle persone nel successo di Mediaset.