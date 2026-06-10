L'edizione 2026 della rassegna musicale "Classica al Tramonto" ha preso il via a Roma con un concerto inaugurale del pianista Enrico Pieranunzi, che ha offerto un omaggio a Bill Evans. L'evento si è tenuto il 10 giugno presso il suggestivo Museo Orto Botanico, offrendo al pubblico una serata di jazz e rilettura classica. Pieranunzi, da sempre legato artisticamente alla figura di Evans, ha dichiarato che il musicista statunitense gli ha "indicato la via di una sintesi tra il mondo classico e il jazz".

Il concerto, svoltosi nell'Orto Botanico, ha inaugurato il festival che prevede sedici appuntamenti tra giugno e settembre.

La partecipazione di Pieranunzi, figura di spicco nel panorama jazzistico europeo, ha dato risalto all'apertura della manifestazione. Il pianista ha proposto una selezione di brani dal repertorio di Evans e composizioni originali ispirate a Evans. L'iniziativa intreccia suggestioni tra linguaggi della musica classica e sonorità contemporanee.

Il Museo Orto Botanico: scenario tra musica e natura

Il festival "Classica al Tramonto" si svolge all'interno del Museo Orto Botanico di Roma, nel quartiere Trastevere, uno dei giardini scientifici più estesi d'Italia. Fondato nel diciannovesimo secolo e gestito dall'Università La Sapienza, l'Orto si estende su circa dodici ettari e ospita oltre tremila specie di piante.

Negli ultimi anni, le sue aree verdi sono diventate sede privilegiata per rassegne musicali e culturali, valorizzando il sito e offrendo programmazione per un pubblico trasversale.

L'offerta di concerti al tramonto nel cuore di Roma si inserisce in un percorso di apertura del museo botanico alla città e ai visitatori, unendo la dimensione naturalistica a quella dell'ascolto musicale. Il festival coinvolge artisti italiani e internazionali, promuovendo dialoghi tra generi e contaminazioni che rappresentano una cifra identitaria della rassegna.

Enrico Pieranunzi e l'eredità di Bill Evans nel jazz

Enrico Pieranunzi è considerato tra i pianisti italiani più significativi nel panorama jazz internazionale.

Nella sua lunga carriera, ha collaborato con musicisti come Chet Baker e Lee Konitz, distinguendosi per rigore tecnico e sensibilità interpretativa. L'omaggio a Bill Evans, figura centrale del jazz novecentesco, testimonia il legame artistico e stilistico che ha spesso guidato Pieranunzi. Evans fu un innovatore del pianismo jazz, capace di fondere armonia classica e improvvisazione.

Nel festival, il tributo di Pieranunzi sottolinea l'importanza di modelli e influenze nella crescita artistica, favorendo la diffusione della cultura musicale attraverso eventi accessibili che coinvolgono giovani interpreti e maestri affermati. Il programma del festival prosegue nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti, contribuendo alla vitalità culturale dell'estate romana.