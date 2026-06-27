Pietrasanta celebra la riapertura del complesso di Sant’Agostino, restaurato in sei anni con oltre 900.000 euro di investimento e sostenuto dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. La presentazione è avvenuta il 27 giugno 2026. Hanno partecipato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, Paolo e Giuliana Clerici, Andrea Clavarino (Gruppo Coeclerici/Fondazione) e Simone Vecchio.

I lavori hanno rivelato scoperte significative: la facciata quattrocentesca mostra una varietà di marmi dalle Alpi Apuane e frammenti di antiche lastre tombali medievali reimpiegate.

La cronologia rafforza l'attribuzione della parte inferiore del prospetto alla bottega del maestro pisano Giovanni di Gante. Restaurata anche la lunetta bronzea di Igor Mitoraj, tornata al suo splendore. Paolo Clerici ha sottolineato l'importanza di tutelare un patrimonio nazionale come Sant’Agostino, generando valore duraturo tramite memoria, ricerca e futuro.

Sant’Agostino: storia e scoperte

Il complesso di Sant’Agostino è un simbolo identitario di Pietrasanta, nel suo cuore storico. La chiesa (XIV-XV secolo) e il convento, con facciata in marmo bianco apuano e dettagli architettonici, narrano l'evoluzione artistica. Divenuto polo culturale, ospita mostre ed eventi, rafforzando il legame tra storia e vitalità.

La facciata, oggetto degli interventi, è un esempio di continuità costruttiva, con materiali di recupero e marmi diversi. La ricostruzione cronologica valorizza la connessione con la bottega pisana di Giovanni di Gante, attivo tra fine XIV e inizio XV secolo.

Mitoraj e il futuro culturale

Spicca tra i restauri la lunetta bronzea di Igor Mitoraj, artista legato a Pietrasanta. L'opera, sopra il portale, danneggiata dagli agenti atmosferici, è tornata un riferimento visivo. Il recupero include la valorizzazione di spazi interni e corte, destinati a iniziative espositive, consolidando il complesso come fulcro culturale di Pietrasanta. Il progetto ha dimostrato la collaborazione tra enti pubblici e privati (Fondazione Clerici e istituzioni locali). Il complesso restaurato sottolinea l'importanza dell'investimento nella tutela del patrimonio culturale e il ruolo di Pietrasanta come città d’arte e centro propulsore di cultura.