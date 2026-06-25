La nona edizione del Festival Danza in Arte a Pietrasanta, in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2026, si prepara a offrire un ricco calendario di spettacoli e incontri. La rassegna, diretta da Adil Mansouri e Elisa Cipriani, quest'anno rende un sentito omaggio alla figura dello scultore Igor Mitoraj e all'iconico gruppo musicale dei Pink Floyd, animando luoghi simbolo della cittadina toscana come il Teatro della Versiliana, il Pontile di Marina di Pietrasanta e la storica Rocca.

L'apertura del festival, fissata per il 30 giugno, sarà dedicata alla celebrazione del decennale della scomparsa di Mitoraj.

Lo spettacolo inaugurale, intitolato "Mitoraj, il sogno: tra cielo e terra", proporrà coreografie evocative ispirate alle opere dell'artista polacco. Questo tributo, come sottolineato dai direttori Mansouri e Cipriani, vedrà la partecipazione di étoile internazionali e una preziosa collaborazione con la Fondazione Mitoraj, evidenziando il profondo legame che lo scultore aveva con la Versilia. Igor Mitoraj, pur essendo di origine polacca, scelse Pietrasanta come suo luogo d'elezione per la produzione artistica. Molte delle sue opere monumentali, oggi esposte in piazze e musei di tutto il mondo, nacquero proprio nelle fonderie e nei laboratori del territorio, arricchendo il patrimonio artistico locale.

La città gli ha dedicato importanti retrospettive e conserva numerosi suoi lavori. Il Festival, oltre alle performance danzate, includerà talk e visite guidate ai luoghi dove Mitoraj operò, creando una fusione tra arte visiva e spettacolo dal vivo per onorare la sua memoria.

Il programma del festival proseguirà con altri significativi appuntamenti, tra cui spicca la serata evento del 6 luglio, interamente dedicata ai Pink Floyd. Lo spettacolo, "Shine, suoni e colori dai Pink Floyd", si svolgerà sulla suggestiva spiaggia di Marina di Pietrasanta. Qui, compagnie di danza contemporanea si esibiranno su celebri brani della leggendaria band inglese, combinando coreografie originali con suggestive scenografie visive.

Queste serate sono concepite per coinvolgere sia il pubblico locale che i numerosi turisti, promuovendo un dialogo vibrante tra le arti visive, la musica e la danza.

Pietrasanta: un palcoscenico tra arte e territorio

Rinomata per la sua antica tradizione nella lavorazione del marmo e del bronzo, Pietrasanta accoglie da anni il Festival Danza in Arte come un cruciale momento di incontro e dialogo tra artisti locali e internazionali. Il Teatro della Versiliana, incastonato nell'omonimo parco storicamente frequentato da scrittori e intellettuali, rappresenta uno dei principali palcoscenici della rassegna. La scelta strategica di estendere gli eventi anche a spazi pubblici come il Pontile e la spiaggia di Marina di Pietrasanta rafforza ulteriormente il legame intrinseco tra la manifestazione, il paesaggio circostante e la comunità cittadina.

La programmazione si concluderà il 13 luglio, riaffermando l'impegno costante del Festival nella promozione delle arti performative e nella valorizzazione della ricca cultura locale. L'evento si conferma una tappa di rilievo nel panorama della danza italiana, proponendo un'offerta culturale variegata che coniuga uno sguardo internazionale con un profondo radicamento nel territorio della Versilia.