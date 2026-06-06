Pietrasanta celebra un momento significativo nel panorama artistico italiano con l'inaugurazione del Museo Mitoraj, un nuovo e prestigioso spazio interamente dedicato alle opere del celebre scultore di origine polacca Igor Mitoraj. L'apertura, avvenuta il 6 giugno 2026, consolida ulteriormente lo speciale legame tra l'artista e questa rinomata località della Versilia. Il museo accoglie un'eccezionale collezione di sessantanove lavori, riuniti per la prima volta in un percorso espositivo permanente che offre una testimonianza profonda e variegata della produzione artistica di Mitoraj.

La nuova struttura museale ha trovato la sua sede ideale all'interno dell'ex convento di Sant’Agostino, un complesso storico già riconosciuto come fulcro culturale della città toscana. Gli spazi sono stati oggetto di un'attenta riqualificazione e adattamento, pensati per valorizzare al meglio le monumentali sculture di Mitoraj. Questo prezioso patrimonio artistico, che include opere iconiche realizzate in bronzo, marmo e terracotta, esplora le tematiche centrali dell'artista, il quale aveva scelto Pietrasanta come luogo privilegiato per la propria attività creativa. La realizzazione del museo è frutto di una sinergica collaborazione tra la Fondazione Igor Mitoraj, il Comune di Pietrasanta e il Ministero della Cultura.

In occasione dell'inaugurazione, il sindaco di Pietrasanta ha espresso il sentimento comune, dichiarando: “Questo museo rappresenta il coronamento di un sogno condiviso da tutta la nostra comunità e un omaggio duraturo al rapporto speciale che univa Mitoraj alla nostra città”.

Il percorso espositivo e il profondo legame con il territorio

I visitatori del Museo Mitoraj hanno l'opportunità di ammirare le sessantanove opere che ripercorrono l'intera carriera dello scultore. La collezione include i suoi celebri volti classicheggianti, i corpi frammentati e le figure mitologiche, tutte creazioni che si pongono come un affascinante ponte tra l'antico e il contemporaneo. L'acquisizione e l'esposizione permanente di questo nucleo di opere rendono un sentito omaggio al profondo radicamento di Igor Mitoraj a Pietrasanta, una località da sempre celebre per la sua eccellente tradizione artigiana nella lavorazione del marmo.

Lo stesso ex convento, sapientemente riadattato, simboleggia la capacità della città di trasformare il proprio ricco patrimonio artistico in un polo di attrazione culturale di risonanza internazionale.

La Fondazione Igor Mitoraj, istituita con l'obiettivo di preservare e diffondere l'eredità artistica dello scultore, ha giocato un ruolo decisivo nella concretizzazione di questo progetto museale. Il museo si propone non solo come spazio espositivo, ma anche come luogo di studio, incontro e promozione della cultura scultorea. Grazie a significativi investimenti istituzionali e all'impegno costante della comunità locale, Pietrasanta rafforza ulteriormente la sua centralità nel panorama dell'arte contemporanea, affermandosi come meta di riferimento imprescindibile sia per gli appassionati che per gli studiosi del settore.

Igor Mitoraj: vita, opere e la storia dell'ex convento di Sant'Agostino

Igor Mitoraj, nato in Polonia nel 1944, è stato uno dei più importanti e riconosciuti interpreti della scultura figurativa a livello internazionale. Dopo un periodo di studi e soggiorni formativi a Parigi, Mitoraj scelse la Versilia, e in particolare Pietrasanta, come luogo prediletto per la realizzazione delle sue opere in marmo e bronzo, stabilendo così una relazione profonda e duratura con il territorio. Le sue opere monumentali sono oggi esposte in spazi pubblici e musei di prestigio in tutto il mondo. Già prima dell'apertura del museo, Pietrasanta ospitava diverse installazioni urbane dell'artista, a testimonianza del suo legame indissolubile con la città.

L'ex convento di Sant’Agostino, la cui storia affonda le radici nel XIV secolo, ha attraversato numerose trasformazioni prima di assumere la sua attuale funzione di sede museale. Questo imponente complesso architettonico, situato nel cuore del centro storico, è stato oggetto di importanti restauri e interventi di valorizzazione che ne hanno esaltato la bellezza e la funzionalità. Oggi, il Museo Mitoraj si affianca ad altre significative realtà culturali cittadine, consolidando e rafforzando la vocazione artistica e culturale di Pietrasanta, un vero e proprio crocevia per l'arte e la scultura.