Il Pirandello Fringe Festival – Sei novelle in cerca di palco, ideato da Roberta Torre, ha annunciato i sei testi vincitori che daranno nuova voce all'universo di Luigi Pirandello ad Agrigento. Le opere selezionate saranno messe in scena in diversi luoghi simbolici e spazi urbani, trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso grazie alla collaborazione tra giovani drammaturghi e le istituzioni teatrali siciliane. La giuria che ha decretato i vincitori era composta da Alessandro Patti, Andrea Cirino, Rita Gari, Marco Savatteri, Valerio Santoro e Tiziana Bonsignore.

Questi sei lavori propongono una rilettura contemporanea delle novelle e degli scritti del celebre autore agrigentino. Le opere sono state selezionate al termine del corso di drammaturgia condotto da Ottavio Cappellani, un percorso formativo di sessanta ore in sei mesi per giovani autori. I testi affrontano tematiche universali e attuali: il rapporto tra individuo e società, la ricerca dell’identità, la fede, l’incomunicabilità, il conflitto tra aspirazioni e realtà e la fragilità umana.

I titoli selezionati includono: I Tre secondi di Massimo Pantano, tratto dalla novella La verità; La posta in gioco di Michele Carvello, ispirato a Il nido; Secondo natura di Angelo Castellano, tratto da Il soffio; Non è tutto oro ciò che luccica di Rita Daniela Timpanaro, tratto da La fede; Dis(accordo) di Giovanni Fardella, ispirato ai Dialoghi tra il Gran Me e il piccolo me; e E venne scialle nero di Giulia Caci, uno spettacolo pensato per un rapporto essenziale tra parola, presenza scenica e luogo.

Un palcoscenico diffuso tra Agrigento e la Sicilia

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Teatro Pirandello di Agrigento, il Teatro Stabile di Catania, il quotidiano La Sicilia e il Polo Universitario di Agrigento. La selezione delle opere è giunta al termine di un percorso di formazione gratuito, dedicato a quindici autori, senza limiti d’età. Durante il corso, i partecipanti hanno rielaborato le novelle pirandelliane sotto la guida di Ottavio Cappellani, in un laboratorio incentrato sui luoghi storici di Agrigento. Come evidenziato dalla direttrice artistica Roberta Torre, “la città di Agrigento diventa palcoscenico, in una rilettura teatrale di luoghi iconici di bellezza assoluta”.

Il progetto coniuga produzione teatrale contemporanea, formazione e valorizzazione del patrimonio locale. Ottavio Cappellani ha definito Pirandello “l’Autore più contemporaneo fra i Classici”, riconoscendo nelle sue opere una riflessione precorritrice sull'identità contemporanea.

Sinergie istituzionali per la nuova drammaturgia

Il Festival riafferma il ruolo centrale delle istituzioni teatrali siciliane, in particolare del Teatro Pirandello e del Teatro Stabile di Catania, nella promozione della drammaturgia emergente e nel dialogo tra luoghi, autori e pubblico. Alessandro Patti, presidente del Cda del Teatro Pirandello, ha confermato la centralità del Festival nei percorsi teatrali isolani. Marco Giorgetti, direttore dello Stabile di Catania, ha evidenziato la crescita del progetto verso una “dimensione laboratoriale che mette al centro i luoghi di Agrigento e la loro capacità narrativa”.

Rita Gari, presidente del Cda del Teatro Stabile di Catania, ha inoltre sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale, già sperimentata con successo nel precedente corso di drammaturgia. Questa collaborazione evolve in uno spazio di confronto concreto tra giovani talenti, istituzioni e scena professionale. Il Festival si configura come una piattaforma che unisce ricerca, formazione, creatività e identità culturale, offrendo opportunità reali di crescita e visibilità agli autori e consolidando il ruolo di Agrigento quale centro nevralgico della cultura teatrale contemporanea in Sicilia.