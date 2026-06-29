Dal 2 al 4 luglio, il Giardino Scotto di Pisa ospita il Pisa Folk Festival, evento musicale che esplora le sonorità tra Africa e Mediterraneo. L'edizione si concentra sulle nuove frontiere della world music, con artisti internazionali quali Bombino, Enzo Avitabile con Tony Esposito e il Canzoniere Grecanico Salentino.

Il festival si apre il 2 luglio con il concerto del chitarrista nigerino Bombino, accompagnato dai Mali Blues. Il suo stile, il "desert blues", unisce radici tuareg a sonorità contemporanee, voce distintiva nel dialogo interculturale.

Il programma: dal desert blues ai ritmi mediterranei

La rassegna prosegue il 3 luglio con il Canzoniere Grecanico Salentino, storico gruppo della musica popolare salentina. Quest'anno celebra cinquant'anni di carriera e presenta il nuovo album "Il Mito", confermandone il ruolo nella tradizione musicale del Sud Italia. Saranno affiancati dagli Inude, ensemble pugliese che fonde elettronica e suggestioni folk, con una rilettura innovativa della cultura salentina.

Il festival si conclude sabato 4 luglio con il concerto di Enzo Avitabile, polistrumentista e voce della musica napoletana, affiancato da Tony Esposito, nome di spicco partenopeo. La loro collaborazione unisce ritmi mediterranei, world music e tradizione partenopea in un melting pot di suoni.

Pisa Folk Festival: un ponte tra culture

Il Pisa Folk Festival, valorizzando la musica popolare internazionale e italiana, ha ampliato il proprio raggio d'azione, collegando orizzonti culturali. Il Giardino Scotto, storico spazio verde pisano, cornice ideale per la rassegna, si distingue per qualità artistica e capacità di coinvolgere pubblici eterogenei. Il Canzoniere Grecanico Salentino (cinquant'anni di carriera) omaggia le tradizioni del Sud Italia; Bombino e i Mali Blues ne sottolineano la vocazione internazionale. L'evento è un'occasione di dialogo interculturale, stimolando l'incontro tra linguaggi musicali e rafforzando il legame tra Pisa e la world music.