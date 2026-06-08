Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, celebra il suo venticinquesimo anniversario con un'edizione 2026 rinnovata. Dal 4 all’8 dicembre, la Nuvola di Roma ospiterà l'evento, punto di riferimento per l'editoria indipendente italiana dal 2001. La manifestazione introduce una nuova squadra di curatori e una governance rafforzata, ponendo gli editori al centro delle scelte strategiche. Prevista una riduzione degli stand e un processo di selezione degli espositori più mirato, per valorizzare progetti editoriali solidi.

Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), ha ribadito: “Più libri più liberi è una Fiera fatta dagli editori per gli editori, questo noi non lo dimentichiamo mai”. La fiera, che annualmente accoglie oltre 100.000 visitatori e più di 500 editori, dà visibilità alle voci meno rappresentate e offre confronto, confermando il suo carattere inclusivo e pluralista.

L'edizione 2026 non avrà un tema unico, ma sarà guidata dall'interrogativo “Se guardi meglio cosa vedi?”. La squadra di curatori, coordinata da Paolo Di Paolo, vedrà la partecipazione di Giorgio Zanchini (attualità sociale, politica ed economica), Licia Troisi (temi scientifici e young adult) e Nadeesha Uyangoda (nuovi linguaggi e trasformazioni sociali).

Paolo Di Paolo ha sottolineato che “L’idea di una curatela plurale risponde alla necessità di moltiplicare i punti di vista…”, arricchendo la programmazione culturale con nuovi spazi per eventi tra gli stand, valorizzando il libro come oggetto culturale e motore di relazione.

Nuova governance e centralità degli editori

La nuova governance prevede l'istituzione di un Comitato di Indirizzo, che definirà le linee strategiche e amplierà il processo decisionale. Ne fanno parte Innocenzo Cipolletta (presidente AIE), Annamaria Malato (presidente della Fiera), Lorenzo Armando (presidente Piccoli editori AIE), Paolo Di Paolo (coordinatore), e gli editori Isabella Ferretti, Carlo Gallucci, Renata Gorgani, Agnese Manni e Santiago Maradei.

La revisione del processo di ammissione degli espositori e la riduzione degli stand mirano a concentrare l'attenzione sui contenuti di valore e a rafforzare il dialogo. Annamaria Malato l'ha definita una “grande festa, pluralista, ricca di voci”, sottolineando l'importanza della collaborazione: “Non la possiamo costruire da soli: è un progetto che noi editori vogliamo costruire insieme”.