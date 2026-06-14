La venticinquesima edizione di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria, in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre 2026, introduce un nuovo requisito vincolante per gli espositori. Sarà obbligatorio sottoscrivere un allegato che sancisce esplicitamente l’adesione ai valori antifascisti, repubblicani e democratici, ispirati alla Costituzione post-Liberazione. L’Associazione italiana editori (Aie), organizzatrice dell’evento alla Nuvola dell’Eur, ha annunciato la novità. La mancata sottoscrizione comporterà l’esclusione.

La decisione scaturisce da tensioni e polemiche emerse nelle precedenti edizioni, riguardanti presunte simpatie verso ideologie fasciste o contrarie ai principi costituzionali. Gli organizzatori chiariscono che gli editori firmatari si impegnano al rispetto dei principi della Costituzione e ai valori della convivenza civile, garantendo un contesto coerente e prevenendo derive ideologiche. Più libri più liberi è un appuntamento cruciale per l’editoria indipendente italiana, con oltre cinquecento espositori e migliaia di titoli. La fiera, dal 2016 al Roma Convention Center La Nuvola, consolida il ruolo di Roma come centro culturale, proponendo incontri e laboratori che attraggono decine di migliaia di visitatori.

Impegno per i valori costituzionali e la fiera

Il rafforzamento dei criteri di ammissione, con l’adesione trasparente ai principi antifascisti, ribadisce che la cultura editoriale italiana trova nella Costituzione il suo orizzonte etico e civile, fungendo da riferimento chiaro ai valori fondanti della democrazia. L’iniziativa dell’Aie è stata accolta con interesse, sebbene alcuni abbiano sollevato la necessità di vigilare sull’applicazione degli standard e sul pluralismo delle idee. La maggioranza riconosce l’importanza del radicamento nei valori comuni condivisi della Repubblica italiana.

Il Roma Convention Center La Nuvola, sede stabile della fiera dal 2016, ha contribuito alla crescita di Più libri più liberi, affermandola come punto di riferimento per la promozione della cultura del libro e della lettura indipendente.

Dal 2026, la dichiarazione di adesione ai valori antifascisti rafforzerà il profilo identitario della fiera, ribadendo il legame tra editoria, cittadinanza attiva e i principi fondanti della Repubblica italiana.