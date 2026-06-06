Dopo l'incredibile successo internazionale di Melody, con oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e milioni di streaming sulle piattaforme digitali, i Plustwo tornano a rileggere un altro tassello importante della loro storia. Dal 22 maggio è in rotazione radiofonica Survivor (1989 Future Mix), nuova versione di uno dei brani più iconici del repertorio di Belen Thomas, portato al successo alla fine degli Anni ‘80 insieme a Mike Francis.

Formazione nata tra Venezia e Roma e composta da Giorgio Costantini, dalle sorelle Belen Thomas e Sue Sadlow e da Renzo Zulian.

L'ultimo progetto dei Plustwo mantiene intatto il fascino dell'originale, tra atmosfere synth-pop, sonorità dance e richiami alla migliore stagione dell'italo-disco, aggiornandone però il suono con una produzione contemporanea. Un'operazione che non guarda alla nostalgia, ma alla capacità di certe canzoni di attraversare il tempo e parlare anche a chi quegli anni non li ha mai vissuti.

Plustwo racconta il fenomeno di Melody: 'La canzone che sembrava avere avuto meno fortuna, ci ha riportati tutti al punto di partenza'

Abbiamo parlato con i Plustwo, per ripercorrere le origini della band, il fenomeno inatteso di Melody, il rapporto con le nuove tecnologie e il futuro di un progetto che, a oltre quarant'anni dalla nascita, continua a sorprendere.

Prima di parlare del presente, diamo un preliminare sguardo al passato. Qual è stata la svolta artistica che ha definito davvero la vostra identità musicale?

Nel caso di Melody si sono capovolte un po’ tutte le regole. Era il nostro primo brano, uscito nell’83, e all’epoca vendette pochissime copie. Poi ognuno di noi ha preso strade diverse, spesso anche molto importanti: Belen con i suoi successi da solista, Sue Sadlow con i cori per Baglioni e per decine di altri artisti, Renzo con una carriera internazionale da tenore lirico. Anch’io ho attraversato molte esperienze: ho suonato con artisti come Fiorella Mannoia e Renato Zero, ho firmato arrangiamenti per il Festival di Sanremo, realizzando produzioni che spaziavano dalla Dance alla neoclassica.

Solo molti anni dopo, è arrivata la sorpresa più imprevedibile: proprio Melody - il brano che all’uscita era quasi passato inosservato - è finito nelle Spotify Viral Charts, al primo posto nel Regno Unito e al terzo negli Stati Uniti. In un certo senso, la canzone che sembrava avere avuto meno fortuna, ci ha riportati tutti al punto di partenza.

Che atmosfera si respirava allora nella scena italo-disco italiana e quanto vi sentivate “fuori dagli schemi” rispetto agli altri progetti del periodo?

C’era un grandissimo fermento. A metà degli Anni ’80, la musica italiana cantata in inglese cominciava ad avere un riconoscimento internazionale. Intorno nasceva di tutto: studi di registrazione, progetti, pseudonimi, collaborazioni rapide e, a volte, “voci prestate” da un artista a un altro.

Noi eravamo un po’ fuori dagli schemi e tutto accadde molto velocemente. I nostri primi brani li proponemmo quasi per caso ad un regista durante una pubblicità in cui stavamo lavorando come comparse. Piacquero al punto che, due mesi dopo, stavamo registrando Melody in uno dei più grandi studi di Roma, già con un contratto firmato.

Oggi si parla molto di revival anni ’80. Dopo l’esplosione virale di Melody su TikTok, avete percepito un cambiamento nel modo in cui il pubblico giovane guarda oggi all’italo-disco?

Per i giovani non credo si tratti di un vero e proprio revival. Non ascoltano Melody con nostalgia, perché non hanno vissuto quel periodo. La ascoltano con un approccio nuovo, forse persino più “libero” del nostro.

Dopo il suo fallimento nel 1983 — con sole 605 copie vendute — questo brano ha incontrato prima i millennials, con i DJ e i collezionisti di vinile che hanno salire il prezzo delle poche copie alle stelle. Poi dopo il 2020, con la nostra nuova versione dal sapore vintage, è letteralmente esplosa tra i giovanissimi, con un’età spesso compresa tra i 15 e i 20 anni.

Abbiamo ricevuto da poco le certificazioni da ByteDance, la società di TikTok: il 22 aprile 2025 i contenuti con Melody come musica di sottofondo hanno superato un miliardo e mezzo di visualizzazioni certificate. Abbiamo raccolto screenshot e certificazioni nel nostro sito, perché in questo momento - di cifre “pompate” facilmente - la cosa poteva sembrare quasi incredibile.

Ciò che è paradossale è il fatto che noi non avevamo nemmeno un account ufficiale su TikTok, né una vera presenza social strutturata sulle altre piattaforme. Tutto é accaduto senza nessuna promozione.

In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e dalle produzioni ultra digitali, voi rivendicate un approccio “reale”, fatto di strumenti, arrangiamenti e identità sonora. È anche una presa di posizione artistica?

Assolutamente no. Ogni epoca ha i propri strumenti. Negli Anni ‘80 molti batteristi guardavano con odio le prime drum machine. Negli Anni ’90, i primi campionatori hanno fatto rabbrividire musicisti classici con anni di studi alle spalle.

Oggi l’AI è uno strumento nuovo, apparentemente semplice da usare, capace di ottenere risultati che prima richiedevano uno sforzo grandissimo.

Un po’ come quando si è diffusa la fotografia: un metodo molto più veloce per avere una riproduzione fedele di un soggetto. La pittura ne risentì, ma senza quel passaggio probabilmente non sarebbero esplose con la stessa forza le avanguardie, dal cubismo al dadaismo, fino alle innumerevoli correnti successive.

Noi lavoriamo sia con le tecnologie più avanzate sia con vecchi registratori a cassette o a bobine. E anche se preferisco spesso la seconda strada, non posso che augurarmi che l’uso dell’AI nella musica — che da molti oggi viene visto come un “demone” — possa spingere quest’ultima verso nuove direzioni.

La nuova Survivor tra nostalgia e trasformazione

Survivor è un brano simbolo della fine degli anni ’80: cosa vi ha convinto che fosse il momento giusto per riportarlo nel presente?

Survivor è semplicemente nella nostra storia. Belen Thomas è con i Plustwo fin da prima di avere questo pseudonimo. Personalmente avevo realizzato l’arrangiamento della versione dell’89, quella che ha fatto ballare tutti per un’estate intera. Sentivamo quel brano come qualcosa che già in parte ci apparteneva.

Dopo aver visto l’amore delle nuove generazioni per i brani capaci di sfidare il tempo, abbiamo deciso di tentare. Non senza dubbi. In effetti, rimettere le mani su un brano che ha avuto successo è molto più delicato: devi colpire chi non lo conosce e, allo stesso tempo, non deludere gli aficionados.

In Survivor (1989 Future Mix) avete mantenuto il DNA originale del pezzo, aggiornandone però il suono: quanto è stato difficile trovare l’equilibrio tra nostalgia e contemporaneità?

Ma soprattutto, quanto c’è della vostra storia personale e artistica in questa nuova versione?

Mike Francis - una voce splendida che é venuta a mancare troppo presto - scrisse e cantò la prima versione del brano e fu subito un successo.

Noi siamo partiti dalla seconda versione, quella cantata da Mike Francis in duo con Belen. Realizzarla é stato un lavoro lungo. Prima la ricerca dei suoni e degli strumenti originari per una ricostruzione fedele, poi la registrazione delle voci, con lo stesso spirito. Belen ha realizzato tutto in un solo take, che è quello che si sente nel brano.

Inoltre, c’è stata la ricerca della miglior interpretazione di Sue - Marina -, che aveva una grossa responsabilità: sostituire la parte cantata originariamente da Mike Francis senza crearne una replica: serviva un equilibrio nuovo.

Arrivati a metà del percorso, ci siamo sbizzarriti con decine di missaggi diversi, cercando presenza, potenza, profondità e punch come in una produzione attuale. Questa era un po’ la nostra mission: mescolare il vintage con il moderno senza far perdere al brano la sua identità.

Salutiamoci con uno sguardo al futuro. Dopo la riscoperta globale di Melody e il ritorno di Survivor, il futuro dei Plustwo sarà legato al recupero del vostro repertorio storico o state già pensando a musica completamente nuova?

Vorremmo allargare i nostri limiti in entrambe le direzioni. Da un lato, riprendendo il nostro vintage “nemmeno uscito dal cassetto”. Brani rimasti fermi, idee mai pubblicate, cose che forse oggi possono trovare un ascolto diverso.

Dall’altro, lavorando su produzioni nuove di zecca. Non ci interessa scegliere una volta per tutte tra passato e futuro. Dopo quello che è successo con Melody, abbiamo capito che prima di capire gli artisti, va ascoltato quello che ci dicono le canzoni.