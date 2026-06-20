Il Premio Strega 2026, la cui finale è attesa per l'8 luglio in Campidoglio a Roma, è stato scosso da una significativa polemica che ha coinvolto il principale candidato alla vittoria, Michele Mari. Durante una tappa dello Strega Tour, si sarebbe verificato un duro scontro verbale tra Mari e la finalista Teresa Ciabatti. L'episodio, avvenuto durante un viaggio verso Bisceglie, ha visto Mari esprimere giudizi considerati offensivi nei confronti della scrittrice Michela Murgia, scomparsa nel 2023. Le sue affermazioni, che avrebbero collegato l'intransigenza e la rabbia di Murgia a motivi personali e al suo aspetto fisico, hanno provocato la ferma reazione di Ciabatti, che avrebbe persino valutato il ritiro dalla competizione.

La Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, organizzatrice del prestigioso Premio Strega dal 1947, ha prontamente risposto con un comunicato ufficiale. La nota dichiara: “In relazione a quanto riportato oggi dalla stampa circa le dichiarazioni attribuite a Michele Mari, la Fondazione Bellonci ritiene ogni espressione denigratoria e ogni giudizio lesivo della dignità delle persone incompatibili con lo spirito del Premio Strega”. Secondo le ricostruzioni, basate su testimonianze indirette, nel van erano presenti anche i finalisti Matteo Nucci ed Elena Rui. L'incidente ha evidenziato tensioni interne tra i concorrenti nella fase più delicata del percorso verso la finale.

La sestina finalista e i suoi protagonisti

Dopo lo spoglio ufficiale al Teatro Romano di Benevento, la sestina finalista del Premio Strega 2026 vede in testa Michele Mari con il romanzo “I convitati di pietra” (Einaudi), che ha ottenuto 280 voti. Al secondo posto si posiziona Matteo Nucci con “Platone. Una storia d’amore” (Feltrinelli), con 242 voti. La sorprendente Bianca Pitzorno segue con “La sonnambula” (Bompiani), raccogliendo 195 voti. Al quarto posto troviamo Teresa Ciabatti con “Donnaregina” (Mondadori), che ha totalizzato 184 voti. Alcide Pierantozzi, con “Lo sbilico” (Einaudi), ha ottenuto 170 voti, dopo aver guidato la classifica nei primi scrutini. Completa la sestina, per la quota riservata agli editori medio-piccoli, Elena Rui con “Vedove di Camus” (L’orma), che ha ricevuto 163 voti.

Questa selezione allarga la tradizionale cinquina a una sestina, come previsto dal regolamento per garantire la rappresentanza di un editore indipendente, offrendo un panorama letterario eterogeneo.

Tra le opere in gara, oltre al romanzo di Mari, spiccano il saggio filosofico-narrativo di Nucci, dedicato a Platone, e la narrazione storica di Pitzorno, autrice che vanta oltre due milioni di copie vendute in carriera. Teresa Ciabatti, già finalista nel 2017, presenta un romanzo dal forte impianto biografico-familiare, mentre Pierantozzi, autore poliedrico, ha dimostrato la sua forza nei primi passaggi di voto.

Il percorso dello Strega Tour e la finale in Campidoglio

I sei finalisti sono attualmente impegnati nello “Strega Tour”, un intenso ciclo di 19 tappe in tutta Italia, arricchito quest’anno da una tappa internazionale a Città del Messico, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.

Le prossime presentazioni pubbliche prevedono incontri con lettori e giuria il 20 giugno a Francavilla al Mare, il 21 a San Benedettodel Tronto, il 24 a Selvazzano Dentro, il 25 a Milano, il 26 a Saint Vincent, il 27 a Verbania e, dal 1 al 4 luglio, nella capitale messicana. L’ultima tappa italiana si terrà a Velletri il 7 luglio, alla vigilia della proclamazione ufficiale del vincitore.

La finale del Premio Strega si svolgerà quest’anno, per la prima volta, nella storica cornice del Campidoglio di Roma, un evento che ne rafforza la dimensione simbolica come il più importante riconoscimento letterario italiano. L’edizione 2026 segna l’ottantesima della manifestazione, che fin dalla sua fondazione si propone di promuovere e valorizzare la narrativa italiana contemporanea. Negli ultimi dieci anni, l’editore Einaudi ha già conquistato tre vittorie e potrebbe aggiungere un ulteriore successo con i suoi autori Mari o Pierantozzi.