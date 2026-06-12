Il Parco Archeologico di Pompei si prepara a vivere un'estate di grande richiamo, con un notevole incremento di visitatori e un ricco calendario di eventi culturali. La stagione estiva sarà animata da concerti, spettacoli teatrali e speciali aperture serali, offrendo un'esperienza unica nel suo genere. Già a partire dal 18 giugno 2026, il celebre Teatro Grande ospiterà la rassegna “Pompeii Theatrum Mundi”, che prenderà il via con l'attesissimo spettacolo “Le Baccanti”. Successivamente, dal 24 giugno, l'Anfiteatro diventerà il palcoscenico della stagione musicale, promettendo serate indimenticabili.

Le serate estive offriranno a spettatori e visitatori l'opportunità di esplorare l'area dell'Anfiteatro, dove sarà possibile ammirare l'esposizione permanente dedicata all'eruzione e ai calchi, allestita presso la Palestra Grande degli scavi. Sarà inoltre possibile passeggiare tra gli antichi vigneti, degustare un aperitivo immersi nell'atmosfera suggestiva dell'area archeologica e percorrere il Foro triangolare, situato nelle immediate vicinanze del teatro. L'afflusso turistico è già significativo, con una media giornaliera che si attesta intorno ai 15 mila visitatori, evidenziando la crescente attrattiva del sito.

Interventi Strategici per la Gestione dei Flussi e la Sicurezza

Per garantire un'esperienza di visita ottimale e facilitare la gestione dei flussi all'interno del sito, il Parco Archeologico ha implementato una serie di importanti interventi.

Tra le misure adottate, spicca il potenziamento dei tornelli di ingresso, il cui numero è stato aumentato per velocizzare l'accesso dei visitatori e ridurre le attese. Un'altra iniziativa cruciale riguarda la riprogettazione della scala esterna antistante l'Antiquarium. Questa struttura riveste un ruolo fondamentale, poiché collega direttamente l'area del Foro Antico e del Tempio di Venere con Piazza Esedra, uno dei tre principali ingressi del sito. La sua posizione la rende un nodo particolarmente sensibile e strategico per la fluidità dei percorsi.

Negli ultimi anni, le guide turistiche avevano più volte evidenziato le difficoltà di movimento in questo specifico tratto, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza, a causa della concentrazione di gruppi in uno spazio ristretto e delicato.

Il nuovo sistema, attentamente progettato, consente di raddoppiare la capacità di deflusso, contribuendo a rendere i percorsi più sicuri e meglio distribuiti. Questo intervento mira a ridurre significativamente i punti di congestione, specialmente nei momenti di picco, migliorando così l'esperienza complessiva dei visitatori e la sicurezza all'interno del sito archeologico.

Accessibilità e Tutela del Patrimonio Archeologico

L'intervento sulla scala esterna si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto volto a migliorare l'accessibilità interna del Parco Archeologico. La nuova struttura è stata concepita con una scrupolosa attenzione alla tutela delle preesistenze e alla salvaguardia del paesaggio archeologico circostante, assicurando il massimo rispetto per il patrimonio storico e naturale.

Con queste iniziative, il Parco Archeologico di Pompei ribadisce il proprio impegno costante nella tutela, conservazione e valorizzazione del sito. L'aumento dei visitatori viene così accompagnato da soluzioni innovative e sostenibili, capaci di coniugare le esigenze di un turismo in crescita con la complessità e la fragilità di uno dei siti archeologici più visitati e importanti al mondo. L'obiettivo è offrire una visita sempre più agevole, sicura e coerente con l'eccezionale valore storico e culturale di Pompei.