Il 30 giugno 2026, l'anfiteatro di Pompei ospiterà "Beat", un concerto internazionale. Il quartetto d'eccezione, con Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey, promette un'esperienza unica nel calendario estivo del sito archeologico campano.

I protagonisti di "Beat"

La formazione sul palco è una combinazione inedita di talenti. Adrian Belew (King Crimson), Tony Levin (King Crimson, Peter Gabriel), Steve Vai (chitarrista virtuoso) e Danny Carey (batterista dei Tool) si uniranno per un'esibizione congiunta. Un'occasione unica per gli appassionati di musica rock e progressive, con artisti che hanno influenzato questi generi.

L’anfiteatro di Pompei, già palcoscenico di eventi musicali, ospiterà la performance. La qualità dei musicisti e la suggestiva cornice storica garantiranno un evento di rilievo. L'iniziativa valorizza il patrimonio archeologico con manifestazioni artistiche internazionali.

L'anfiteatro di Pompei: storia e ruolo culturale

L’anfiteatro di Pompei, monumento storico di inestimabile valore (circa 80 a.C.), è uno dei più antichi edifici romani per spettacoli (20.000 spettatori). La sua storia include eventi di risonanza, come il leggendario concerto dei Pink Floyd nel 1971. Ancora oggi, è un punto di riferimento per eventi culturali e musicali, promuovendo il patrimonio archeologico e artistico italiano.

Il concerto "Beat" si inserisce in questa illustre tradizione, offrendo una performance esclusiva in uno scenario di straordinario valore storico e culturale. L'evento conferma il ruolo di Pompei come polo d'attrazione per la musica dal vivo e valorizzazione dei beni culturali internazionali.