Il Parco archeologico di Pompei annuncia un calendario di aperture serali straordinarie, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare il celebre sito patrimonio dell'umanità in una suggestiva atmosfera notturna. L'iniziativa si terrà ogni giovedì e venerdì fino al 27 settembre, con orario dalle ore 20:00 alle ore 23:00 e ultimo ingresso consentito alle 22:00. L'obiettivo è arricchire l'esperienza culturale e turistica, valorizzando la fruizione del sito anche al tramonto e rendendolo "sempre più accessibile e aperto a tutte le forme di pubblico", come dichiarato dal direttore del Parco.

Durante queste visite serali, i partecipanti potranno accedere alle aree monumentali più iconiche, tra cui il Foro, il Tempio di Giove e la Basilica. Il percorso suggerito accompagnerà i visitatori lungo le principali arterie dell'antica città romana, con soste alle domus aperte dove sarà possibile ammirare decorazioni e mosaici restaurati. L'offerta culturale si arricchisce con mostre temporanee dedicate alla vita quotidiana nell'antica Pompei, realizzate in collaborazione con enti di ricerca e musei italiani. Non mancheranno performance artistiche e appuntamenti musicali, pensati per rendere l'atmosfera ancora più coinvolgente.

Un elemento distintivo delle serate è la possibilità di prendere parte a degustazioni enogastronomiche di prodotti locali, come vini delle pendici del Vesuvio e pane tipico.

Queste attività, che si svolgono in spazi appositamente allestiti, mirano a creare un collegamento tra cultura materiale e patrimonio archeologico, permettendo di riscoprire sapori legati alla storia agricola del territorio. Il biglietto di ingresso serale è offerto a un costo ridotto rispetto alla tariffa ordinaria, favorendo così una maggiore partecipazione, anche da parte del pubblico locale.

Il valore storico e l'importanza del Parco archeologico di Pompei

Il Parco archeologico di Pompei, uno dei siti più visitati d'Italia e tra i più noti al mondo, custodisce una vasta area di circa 44 ettari dell'antica città romana, rimasta sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ogni anno, milioni di visitatori giungono da ogni parte del globo per ammirare le strade basolate, le domus, i templi e i raffinati mosaici che narrano la vita e la cultura della città antica.

La gestione e la tutela del sito sono affidate a un'équipe multidisciplinare che da anni conduce campagne di scavo e restauro. Per il suo eccezionale valore storico e artistico, Pompei è stata riconosciuta patrimonio UNESCO.

Oggi, il sito offre percorsi di visita differenziati e servizi innovativi, inclusi laboratori didattici per tutte le età. L'istituzione del Parco archeologico ha permesso di incrementare le attività di valorizzazione e tutela, coinvolgendo attivamente anche la comunità locale. Tra le principali domus restaurate, la Casa del Fauno e la Villa dei Misteri sono diventate simboli della ricchezza artistica di Pompei, mentre progetti di ricerca internazionali continuano a portare alla luce nuove scoperte sull'antica città.