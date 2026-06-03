Il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha registrato un successo straordinario. L'edizione 2026, tenutasi al Centrale del Foro Italico di Roma, ha superato i 36 milioni di contatti complessivi sui social media, segnando un incremento del 56% rispetto all'anno precedente. I dati, elaborati da Comscore tramite Sensemakers, evidenziano la crescente capacità dell'evento di coinvolgere il pubblico non solo attraverso la diretta radiofonica e televisiva, ma anche grazie alla diffusione di contenuti digitali.

Numeri record e interazione digitale per il Power Hits Estate 2026

La manifestazione ha ospitato oltre 45 artisti dal vivo, presentando i protagonisti della musica italiana contemporanea. Il successo digitale è stato notevole: su TikTok le visualizzazioni hanno raggiunto i 6,6 milioni, più del doppio rispetto ai 2,6 milioni del 2025. Su Instagram, l'evento ha totalizzato 20 milioni di visualizzazioni. Le interazioni digitali, tra esibizioni e contenuti esclusivi condivisi dagli artisti, hanno amplificato la portata della serata ben oltre il pubblico presente al Foro Italico.

Un evento multipiattaforma con una line-up ricca di star

Il Power Hits Estate si conferma un evento multipiattaforma, unendo spettacolo dal vivo, radio, televisione e digitale.

La serata, trasmessa in diretta su RTL 102.5 e in streaming, ha inaugurato la stagione dei tormentoni estivi e celebrato il suo decimo anniversario. Sul palco si sono esibiti numerosi artisti, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Blanco, Emma, Fedez, Giorgia, Irama, Pinguini Tattici Nucleari e The Kolors. Quattro conduttori hanno guidato lo show. L'evento ha anche dato il via alla Speciale Classifica RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, che culminerà nella finalissima del 1° settembre 2026 all'Arena di Verona con la proclamazione della canzone vincitrice dell'estate.