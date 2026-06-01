Il ‘Power Hits Estate’ di RTL 102.5 ha inaugurato la stagione musicale estiva con un grande evento al Centrale del Foro Italico di Roma. L'impianto sportivo è divenuto palco musicale. La serata, trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming, ha visto alternarsi oltre quarantacinque artisti, offrendo una panoramica delle hit del momento. L'appuntamento ha anticipato il percorso verso la classifica finale del Power Hits Estate, prevista all'Arena di Verona.

I protagonisti della musica italiana

Dalle 21 a mezzanotte, il palco del Foro Italico ha ospitato molti protagonisti della musica italiana.

Tra i nomi di spicco si sono esibiti Gabry Ponte con Salmo, Giorgia, Francesco Gabbani, Annalisa, Biagio Antonacci, J-Ax, i Pinguini Tattici Nucleari, Emma, The Kolors, Blanco, Gigi D’Alessio e Geolier. L'evento ha coinvolto un pubblico eterogeneo, con forte partecipazione di giovani e appassionati.

Achille Lauro: omaggio a Roma e droni

Uno dei momenti più attesi è stato l'omaggio a Roma di Achille Lauro. La sua esibizione è stata accompagnata da uno spettacolo di centinaia di droni che hanno illuminato il cielo sopra il Foro Italico, creando un'atmosfera unica. L'artista ha interpretato il brano ‘Amor’, offrendo un'esperienza unica. La produzione, curata da Fabio Marcantelli, ha puntato su coreografie, ballerini ed effetti visivi per una serata memorabile.

Il ‘Power Hits Estate’ di RTL 102.5 si conferma come uno degli appuntamenti musicali più riconoscibili dell'estate italiana. La sua formula unisce l'emozione dello spettacolo dal vivo, la vasta portata della diretta televisiva e la flessibilità della fruizione digitale. L'evento continua a coinvolgere un vasto pubblico, presentando artisti di primo piano e le canzoni della stagione estiva.