Il Premio Agnes, storico riconoscimento dedicato al mondo del giornalismo e della televisione, tornerà protagonista su Rai1 con la sua nuova edizione, in onda il 3 luglio 2026. L’evento, considerato un punto di riferimento per il settore, sarà condotto da Mara Venier e Alberto Matano, due volti noti e molto apprezzati della Rai. Il ritorno di questo prestigioso appuntamento sottolinea il costante impegno del Premio nel valorizzare le eccellenze nel campo dell’informazione, dell’attualità e della comunicazione televisiva.

La cerimonia di premiazione del Premio Agnes 2026 si è già tenuta il 25 giugno a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna.

La serata sarà proposta al pubblico televisivo in prima serata il 3 luglio su Rai1. Come ogni anno, la manifestazione ha visto la partecipazione di figure di spicco del giornalismo, della televisione e delle istituzioni, confermando il Premio Agnes come un appuntamento centrale e prestigioso nel panorama culturale e mediatico italiano. L’edizione 2026 ha assegnato riconoscimenti a importanti professionisti e programmi, mantenendo la consueta attenzione all’attualità e ai temi di grande interesse sociale.

Il valore del giornalismo italiano

Intitolato a Biagio Agnes, il Premio si è consolidato negli anni come uno degli eventi più prestigiosi a livello nazionale per il settore mediatico. Riconosce l’impegno di giornalisti, conduttori e autori che, con il loro lavoro, contribuiscono a mantenere elevati gli standard della comunicazione televisiva e dell’informazione.

Numerose sono le categorie tradizionalmente premiate: dal giornalismo d’inchiesta all’informazione digitale, dalla conduzione televisiva ai programmi di approfondimento, senza tralasciare le proposte dedicate alle nuove generazioni di professionisti.

L’edizione 2026 conferma pienamente questa tradizione, offrendo un’importante occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del piccolo schermo e il pubblico. La scelta di affidare la conduzione a due personalità di grande popolarità come Mara Venier e Alberto Matano mira a coinvolgere un’ampia platea, sia il pubblico più attento ai temi della televisione sia quello più giovane, abituato a seguire i programmi di maggiore impatto mediatico.

La storia e l'eredità del Premio Agnes

Il Premio Agnes fu istituito nel 1989 su iniziativa della Fondazione Biagio Agnes, fondata dalla famiglia dell’omonimo giornalista, che fu direttore generale della Rai dal 1982 al 1990. L’obiettivo iniziale era riconoscere la qualità nel giornalismo televisivo, allargando poi gradualmente l’orizzonte alle altre forme di comunicazione. Nel corso degli anni, la manifestazione è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento imprescindibile per il mondo mediatico.

Attraverso le sue edizioni, il Premio Agnes ha ospitato i più autorevoli esponenti della stampa, della televisione e della cultura italiana, promuovendo il confronto e la crescita nel segno della responsabilità e della qualità dell’informazione.

L’appuntamento televisivo del 3 luglio 2026 rappresenta un nuovo capitolo di questa lunga storia, ispirata ai principi della deontologia professionale e dell’impegno civile, che continua a celebrare l'eccellenza nel panorama mediatico.