Il Premio Lettera d'Amore di Napoli ha registrato un notevole successo in questa sua nuova edizione, accogliendo ben 132 missive provenienti da ogni parte del mondo. L'iniziativa, che si svolge nella cornice della prestigiosa Biblioteca Nazionale di Napoli, si conferma un appuntamento di rilievo per tutti gli appassionati della scrittura epistolare e per chi desidera esprimere i propri sentimenti attraverso la forma più classica e romantica della lettera.

Le numerose missive, espressione di un sentimento universale, sono giunte da diversi Paesi, confermando inequivocabilmente il carattere internazionale e la vasta risonanza del concorso.

La manifestazione è promossa con dedizione dall'associazione culturale “Lettere d'Amore”, che si pone l'obiettivo primario di valorizzare non solo l'arte della scrittura, ma anche il sentimento amoroso che prende forma e vita attraverso la tradizione intramontabile dell'epistola.

La Cerimonia e la Selezione delle Missive

La Biblioteca Nazionale di Napoli, custode di un inestimabile patrimonio culturale, si prepara ad ospitare la suggestiva cerimonia di premiazione. Questo evento culminante vedrà la partecipazione di un pubblico eterogeneo, composto da autori e appassionati, sia italiani che stranieri, tutti uniti dalla passione per la parola scritta. Il concorso prevede un'attenta e scrupolosa selezione delle lettere considerate più significative.

Queste missive, cariche di emozioni e narrazioni personali, saranno poi lette pubblicamente e premiate nel corso dell'evento, offrendo momenti di intensa condivisione e celebrazione della bellezza della scrittura.

L'associazione “Lettere d'Amore” sottolinea con convinzione l'importanza cruciale della scrittura epistolare. Essa non è solo un mero strumento di comunicazione, ma un vero e proprio veicolo di espressione personale e culturale, capace di trascendere il tempo e lo spazio, creando un ponte emotivo tra mittente e destinatario. In un'epoca dominata dalla comunicazione digitale, il premio vuole riaffermare il valore intrinseco e la bellezza senza tempo di una lettera scritta a mano, come testimonianza autentica di un legame o di un'emozione profonda.

La Sede dell'Evento: La Biblioteca Nazionale di Napoli

La scelta della Biblioteca Nazionale di Napoli come sede del Premio non è casuale, ma riflette il suo ruolo centrale nel panorama culturale partenopeo. Questa istituzione, annoverata tra le principali della città, si erge maestosa all'interno dello storico Palazzo Reale, un luogo intriso di storia e arte. Fondata nel lontano 1804, la biblioteca ha accumulato nel corso dei secoli un vasto e inestimabile patrimonio. Le sue sale custodiscono gelosamente migliaia di manoscritti antichi, edizioni rare, libri storici e documenti di inestimabile valore, rendendola un punto di riferimento imprescindibile per studiosi, ricercatori e tutti coloro che nutrono una profonda passione per la letteratura e la storia.

La sua presenza non solo conferisce prestigio al Premio Lettera d'Amore, ma offre anche un contesto ideale per celebrare la scrittura e la cultura, rafforzando il legame tra passato e presente attraverso la continuità della tradizione letteraria. La Biblioteca, con la sua atmosfera solenne e ricca di sapere, diventa così il palcoscenico perfetto per un evento che celebra l'arte di comunicare sentimenti profondi attraverso la forma più classica e romantica della scrittura.