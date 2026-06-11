È stata inaugurata oggi a Roma, presso gli Horti Sallustiani, la seconda edizione del Premio Magis Bancomat per la narrativa italiana. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione 153 con Bancomat come main sponsor e il supporto della Fondazione Silvano Toti, si rivolge sia ad autori affermati sia a esordienti. Il suo duplice obiettivo è sostenere la cultura attraverso la letteratura e finanziare progetti umanitari di rilievo.

Il riconoscimento si articola in due sezioni: il Premio Magis Bancomat Letteratura, dedicato agli scrittori già consacrati, e il Premio Magis Bancomat Esordienti.

Oltre a valorizzare la narrativa contemporanea, quest'anno il concorso destina una cifra complessiva di 300.000 euro – con un incremento di 50.000 euro rispetto all'edizione precedente – a favore di organizzazioni impegnate nella lotta contro la fame, nella promozione dell’istruzione e nel sostegno all’imprenditoria femminile. Tra le associazioni selezionate figurano AVSI, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda, Save The Children e Banco Alimentare. I vincitori avranno la facoltà di scegliere a quale di queste organizzazioni destinare la somma dedicata alle iniziative sociali.

Letteratura e impegno sociale: un binomio vincente

Marco Lodoli, presidente della giuria, ha sottolineato come “siamo in una società parcellizzata e sgretolata, ma tramite la bellezza la letteratura può contribuire al benessere collettivo”.

Questa attenzione alla dimensione sociale è ripresa da Sebastiano Nata, presidente del comitato direttivo, che ha spiegato: “Il premio ha l’obiettivo di raccontare il mondo per renderlo un luogo migliore”. L’iniziativa si configura così come un esempio concreto di incontro tra arte narrativa e responsabilità civile, con l’intento di “dare forma a valori nei quali ci riconosciamo: la letteratura come strumento di conoscenza e il sostegno alle nuove generazioni”.

Un dato rilevante emerso durante la presentazione evidenzia che solo il 30% degli studenti universitari in Italia studia sui libri, un sintomo della crescente necessità di avvicinare le giovani generazioni alla lettura e alla produzione letteraria.

La nuova edizione del Premio Magis Bancomat intende rispondere a questa esigenza, confermando il proprio impegno nella valorizzazione della narrativa e nelle azioni solidali a beneficio di comunità svantaggiate.

Roma: capitale della cultura e del libro

La presentazione della nuova edizione del Premio Magis Bancomat si inserisce in un contesto romano particolarmente vivace dal punto di vista culturale. La capitale, infatti, ospita annualmente “Più Libri Più Liberi”, la fiera nazionale della piccola e media editoria, che si tiene presso la Nuvola dell’Eur. Questo importante appuntamento, tradizionalmente fissato nei primi giorni di dicembre, conferma la vocazione della città per il sostegno all’editoria, alla promozione della lettura e alla valorizzazione degli autori italiani.

La sinergia tra premi letterari e manifestazioni fieristiche arricchisce il panorama culturale, facendo di Roma un punto di riferimento per operatori, scrittori e lettori di tutte le età.

L’edizione di quest’anno del Premio Magis Bancomat consolida il suo ruolo centrale nel promuovere la narrativa italiana e nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della letteratura come motore di inclusione e crescita sociale, rinnovando l’impegno a favore di progetti umanitari concreti e di ampio respiro.