È stata diffusa la prima immagine ufficiale di "Balcanica", il film che segna il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. La pellicola vede protagonista Matilda De Angelis nel ruolo di una giovane dottoressa, affiancata da Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Le riprese, svoltesi tra Italia e Balcani, narrano l'intreccio delle vite della dottoressa e di una coppia padre-figlio, rispettivamente direttore d'orchestra e suonatore di tuba, in fuga dall'Afghanistan, dove la musica è stata proibita. La trama si sviluppa attraverso un percorso di confini invisibili, scelte morali e un profondo desiderio di riscatto, evidenziando la forza della musica e dell'identità personale in un contesto di migrazione e privazione.

La sceneggiatura di "Balcanica" è firmata da Nicola Sorcinelli e Andrea Brusa. Il team tecnico include Damjan Radovanović alla fotografia, Dragana Baćović alla scenografia, Maria Letizia Della Felice ai costumi, Ian Degrassi al montaggio, Michele Braga alle musiche, Filip Popadić al suono e Višnja Karaulić al trucco. Il film ha ricevuto il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Lazio Innova – Lazio Cinema International e Film Center Serbia. La produzione è affidata a Ines Vasiljević e Stefano Sardo per Nightswim, Sonia Rovai e Ludovica Damiani per Wildside, e Snežana van Houwelingen per This and That Productions, con la coproduzione croata di Katarina Prpić e Danijel Pek per Antitalent.

Matilda De Angelis figura anche come produttrice associata.

"Balcanica": un viaggio di fuga e musica sulla rotta europea

Il cuore narrativo di "Balcanica" si concentra sul drammatico viaggio dei protagonisti Jalil e Nazar, padre e figlio afghani. Fuggono dal loro paese, dove la pratica della musica è stata proibita, dirigendosi verso l'Italia per un concerto atteso entro una settimana. Questo percorso lungo la rotta balcanica si trasforma in una prova cruciale, mettendo i personaggi di fronte alla difficile scelta tra arrendersi agli ostacoli o rischiare tutto per attraversare l'ultimo confine. L'intreccio tra la professione musicale e la ricerca di una nuova vita conferisce al film un forte valore simbolico e attuale, riflettendo la complessa situazione dei migranti lungo le vie europee.

L'opera si propone di esplorare non solo la dimensione intima del riscatto personale e familiare, ma anche di offrire uno sguardo sulle restrizioni culturali e sociali che possono ancora oggi costringere intere comunità all'esilio. L'ambientazione della storia lungo la rotta balcanica, tra difficoltà materiali e confini geopolitici, accentua il tema della libertà espressiva e della musica come linguaggio universale.

Supporto istituzionale e coproduzione internazionale

"Balcanica" ha beneficiato del sostegno di importanti istituzioni pubbliche. Il Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura italiano, insieme alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ha svolto un ruolo chiave, affiancato da Lazio Innova – Lazio Cinema International e Film Center Serbia.

La partnership produttiva si estende a una vasta rete internazionale: Nightswim e Wildside per l'Italia, This and That Productions per la Serbia e Antitalent per la Croazia. Questa collaborazione europea promuove progetti con tematiche sociali e culturali di grande impatto.

La partecipazione di Matilda De Angelis come produttrice associata evidenzia una crescente tendenza delle attrici italiane a sostenere progetti impegnati anche dietro le quinte. Con una durata prevista di novanta minuti e girato principalmente in italiano, "Balcanica" offre, attraverso la prospettiva dei suoi protagonisti, una chiave di lettura contemporanea sulle migrazioni e sulle sfide della convivenza culturale in Europa.