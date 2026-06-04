Il 28 agosto 2026 segnerà l'uscita di "Timeless", un attesissimo album postumo di Prince. Questa raccolta presenterà dieci registrazioni rare e inedite, accuratamente selezionate dal suo leggendario archivio. Il progetto discografico si distingue per essere il primo a coprire in modo organico tutte le principali fasi della carriera dell'artista, riunendo brani incisi tra il 1977 e il 2016. "Timeless" offre così un ampio e profondo ritratto di Prince, universalmente riconosciuto come uno degli artisti più innovativi e influenti nella storia della musica mondiale.

L'annuncio di "Timeless" è stato accompagnato dalla pubblicazione del singolo "Stone", un brano registrato nella primavera del 1995 e scritto da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. L'album include anche altre tracce di grande interesse, come "I Am You", risalente al 1978, e la versione originale di "Tick Tick Bang" del 1981, che i fan hanno avuto modo di apprezzare in una versione differente sull'album "Graffiti Bridge" dei The Time nel 1990. Tra le gemme della raccolta figura anche "I Wonder", un pezzo del 1989 che, nonostante fosse stato ampiamente diffuso in versioni non ufficiali, trova ora la sua pubblicazione ufficiale. Completa la selezione una versione dal vivo di "How Come U Don’t Call Me Anymore?", brano originariamente apparso come b-side nel periodo di "1999".

Dettagli e iniziative per i fan di Prince

"Timeless" rappresenta il primo album d'archivio pubblicato congiuntamente dal Prince Estate e da Legacy Recordings dopo l'uscita di "Welcome 2 America" nel 2021. A differenza di quest'ultimo, registrato in una singola sessione intensiva nella primavera del 2010, le tracce di "Timeless" sono state selezionate per abbracciare l'intera parabola artistica di Prince. La collezione include anche "With This Tear", una delicata ballata al pianoforte che Prince aveva originariamente composto per Celine Dion. Questo brano era già stato pubblicato il 2 aprile 2026, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. Registrato a Paisley Park nel novembre 1991, il pezzo vede Prince in veste di autore, produttore, arrangiatore e interprete di ogni strumento.

I fan avranno un'esclusiva opportunità di ascoltare in anteprima "Timeless" durante il Prince Celebration 2026, un evento che si terrà dal 3 al 7 giugno tra Paisley Park e il centro di Minneapolis. Il programma prevede sessioni d'ascolto esclusive, presentazioni di materiali d'archivio e conversazioni con collaboratori storici di Prince, offrendo un approfondito sguardo sulle nuove registrazioni e sulle storie che le accompagnano. Un tributo speciale all'artista sarà visibile il 6 giugno, quando lo skyline di Minneapolis si illuminerà di viola.

L'eredità musicale e il Prince Estate

Il Prince Estate, l'ente responsabile della gestione dell'inestimabile eredità artistica e musicale di Prince, ha curato meticolosamente la selezione delle tracce di "Timeless".

L'obiettivo era rappresentare al meglio l'evoluzione stilistica e la straordinaria creatività dell'artista. L'archivio di Prince, custodito principalmente a Paisley Park, contiene centinaia di registrazioni inedite, demo e versioni alternative. Questi materiali vengono progressivamente valutati e pubblicati, seguendo rigorosi criteri di rilevanza storica e artistica. Legacy Recordings, etichetta del gruppo Sony Music, collabora attivamente con il Prince Estate per la pubblicazione e la distribuzione di questi progetti postumi.

La tracklist ufficiale di "Timeless" include: "I Am You", "Tick Tick Bang", "Heaven", "I Wonder", "With This Tear", "Stone", "Calabama", "The Guilty Ones", "Bestest Friend" e "How Come U Don’t Call Me Anymore?" (Live). L'album sarà disponibile per l'acquisto presso i principali rivenditori online e su tutte le piattaforme digitali a partire dalla data di uscita, il 28 agosto 2026.