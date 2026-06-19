Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Tay Keith, il produttore hip-hop Brytavious Chambers, di soli ventinove anni. È stato trovato senza vita nel suo appartamento a Nashville, nel Tennessee, durante un controllo di routine delle autorità locali. Il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Nashville ha dichiarato che non vi sono sospetti di atti criminosi, ma la causa della morte rimane sconosciuta, in attesa dei risultati dell'autopsia.

Successi e collaborazioni internazionali

Nella sua carriera, Tay Keith si era affermato come figura di spicco della scena musicale, collaborando con artisti del calibro di Beyoncé, Travis Scott, Drake e Future.

Tra i suoi lavori più noti figura la produzione di "Sicko Mode" di Travis Scott, brano che ha raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi e gli è valso una nomination ai Grammy come miglior canzone rap. Keith aveva inoltre contribuito a "Nonstop" di Drake e a "Before I Let Go" di Beyoncé, consolidando la sua reputazione di produttore innovativo.

Riconoscimenti e l'impronta nell'industria

Oltre alle nomination ai Grammy, il talento di Tay Keith era stato riconosciuto. Nel 2024, era stato inserito nella lista Forbes 30 Under 30 Music con il suo manager Cambrian Strong, con cui aveva fondato Drumatized Music Group a Memphis. Billboard lo aveva annoverato tra i migliori produttori del XXI secolo per il suo impatto sulla musica.

Tra i suoi progetti recenti si annoverano lavori per Megan Thee Stallion ("Megan"), Jack Harlow ("Just Us" con Doja Cat), Travis Scott ("4×4"), BlocBoy JB ("Look Alive") e Sexyy Red ("Pound Town").

L'eredità artistica e il cordoglio

La prematura scomparsa di Tay Keith ha generato profondo cordoglio nel mondo della musica, con numerosi artisti e colleghi, tra cui BlocBoy JB, che hanno espresso pubblicamente il loro dolore sui social network. La carriera di Keith, caratterizzata da una rapida ascesa e da numerosi successi, ha lasciato un segno profondo nella produzione musicale contemporanea. Il suo contributo è stato fondamentale non solo per la qualità delle sue collaborazioni, ma anche per l'innovazione che ha saputo portare nel panorama hip-hop e pop a livello globale.