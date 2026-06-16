Quattro capolavori del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) sono protagonisti della mostra internazionale "Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca", inaugurata al Museo dell’Acropoli di Atene e visitabile fino al 30 agosto 2026. L'esposizione presenta la Testa del Filosofo, la Testa di Basilea (dal relitto di Porticello), il Kouros di Reggio Calabria e la Testa dell’Acrolito di Apollo Aleo.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione istituzionale tra i Ministeri della Cultura di Italia e Grecia. La curatela scientifica è affidata al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano (diretto da Alfonsina Russo) e al Museo dell’Acropoli (guidato da Nikolaos Stampolidis).

Questo progetto evidenzia il profondo legame storico e artistico tra le due nazioni, sottolineando le comuni radici delle civiltà mediterranee. L’esposizione ricostruisce la vitalità e l’influenza duratura dell’arte greca nel Mediterraneo occidentale, attraverso un dialogo tra reperti originali e prestiti eccezionali.

Durante l'inaugurazione, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha dichiarato che la mostra non si fermerà ad Atene. Ha sottolineato che la cultura greca "viaggerà, andrà a Reggio Calabria, che non a caso è stata una delle prime colonie della Magna Grecia, ed è il simbolo itinerante di questa millenaria comunanza tra civiltà".

I capolavori in mostra e il dialogo culturale

Il Kouros di Reggio Calabria (scultura arcaica in marmo del VI secolo a.C.) e la Testa dell’Acrolito di Apollo Aleo (da un antico santuario di Krimisa) sono esempi significativi dell’arte greca prodotta nell'Italia antica.

La Testa del Filosofo e la Testa di Basilea testimoniano la raffinata scultura ellenica che circolava nel Mediterraneo. Fabrizio Sudano, direttore del MArRC, ha evidenziato il valore strategico del progetto: "La presenza delle nostre opere ad Atene e il loro ritorno a Reggio Calabria all’interno di questo grande progetto internazionale confermano il ruolo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria come protagonista delle reti culturali mediterranee. È un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio calabrese in una dimensione globale e, allo stesso tempo, per restituirlo al pubblico arricchito da nuove prospettive di lettura".

Il MArRC ospiterà la seconda tappa della mostra da ottobre a dicembre 2026, arricchendo il percorso con ulteriori reperti archeologici di eccezionale importanza: la Coppa di Nestore, il Cratere di Eufronio, il Trono Ludovisi e la Fanciulla di Anzio.

Questo scambio rafforza il dialogo culturale e la circolazione dei saperi tra Italia e Grecia.

Il ruolo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Fondato nel 1882, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si è affermato come centro di riferimento per lo studio della Magna Grecia, grazie ai suoi straordinari ritrovamenti subacquei, inclusi i celebri Bronzi di Riace. Ospita una delle più ampie e prestigiose collezioni di manufatti greci in Italia, dalla preistoria all’età romana.

Il museo promuove numerose iniziative di scambio e valorizzazione internazionale. Il progetto "Ispirazioni" ribadisce l'importanza del MArRC, mirando a portare all’attenzione globale il patrimonio delle colonie greche d’Italia e il contributo italiano alla tutela dell’arte antica.

Grazie a queste collaborazioni, il museo consolida il suo ruolo di ponte culturale tra le civiltà del Mediterraneo, offrendo nuove prospettive sulle ricerche archeologiche e le dinamiche storiche dell’area.