Quota15, il fulcro della campagna nazionale "Fai sport, leggi un libro", mira a promuovere la lettura come allenamento quotidiano per la salute mentale degli italiani. Dal primo luglio, l'iniziativa prenderà il via con una mobilitazione nazionale su WhatsApp. L'invito è semplice: condividere il banner di Quota15 sul proprio stato per diffondere l'abitudine alla lettura, specialmente durante le vacanze estive, periodo tradizionalmente più favorevole.

L'obiettivo di Quota15 è incrementare il tempo dedicato alla lettura quotidiana dagli italiani entro il 2035, per contrastare l'impoverimento cognitivo.

Numerosi studi neuroscientifici evidenziano come dedicare almeno quindici minuti al giorno alla lettura aiuti a mantenere attive le funzioni cognitive, migliorando memoria, concentrazione e linguaggio. La lettura non è solo un piacere, ma un'attività di "manutenzione cognitiva" e uno strumento di benessere mentale, un allenamento semplice e accessibile con benefici duraturi.

La mobilitazione su WhatsApp e le voci dei promotori

La mobilitazione su WhatsApp invita ogni cittadino a trasformare un semplice aggiornamento di stato in un gesto di sensibilizzazione collettiva. L'obiettivo è favorire la condivisione dell'iniziativa e incoraggiare un approccio attivo alla lettura, anche nei mesi estivi.

Andrea Benvenuti, presidente dell'associazione promotrice di Quota15, afferma: "Possiamo passare dalle parole ai fatti: scegliere un libro e dedicargli quindici minuti al giorno è una scelta di cura e benessere personale". La vicepresidente Beatrice Curci aggiunge: "Non servono grandi cambiamenti, basta iniziare da qualche pagina di un romanzo, un racconto o un saggio".

La campagna sottolinea il valore inestimabile del tempo dedicato alla lettura. Anche pochi minuti quotidiani rappresentano un investimento significativo per il benessere e la qualità della vita, contribuendo alla "costruzione di una società più consapevole, curiosa e resiliente". Quota15 propone un approccio semplice e alla portata di tutti, un'abitudine costante per prevenire il decadimento cognitivo e promuovere il benessere mentale.

Benefici della lettura: evidenze scientifiche e obiettivi futuri

La promozione della lettura come "allenamento del cervello" si basa su numerosi studi neuroscientifici. Questi indicano che leggere ogni giorno mantiene in esercizio memoria, concentrazione e capacità linguistiche, agendo come una barriera efficace contro l'invecchiamento cerebrale e la perdita di funzioni cognitive. La lettura quotidiana, con soli quindici minuti, è un'attività semplice e accessibile che favorisce la salute cognitiva a ogni età.

L'obiettivo per il 2035 è incrementare progressivamente il tempo medio di lettura degli italiani. L'approccio innovativo di Quota15 sfrutta canali di comunicazione diffusi come WhatsApp per raggiungere capillarmente cittadini di ogni età.

Il lancio in concomitanza con l'inizio delle vacanze estive capitalizza sulla tradizionale maggiore predisposizione alla lettura in questo periodo, puntando a stimolare la nascita di una comunità di lettori sempre più ampia e consapevole.