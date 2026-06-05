Un evento lirico di grande risonanza internazionale, l’‘Opera italiana in concerto a Rabat’, si appresta a incantare il pubblico della capitale marocchina. Lunedì 8 giugno, alle ore 20, l’Auditorium Mohammed V ospiterà un’esibizione straordinaria che vedrà protagonisti il soprano Anna Cimmarrusti, il tenore Lorenzo Martelli e la prestigiosa Orchestra Filarmonica del Regno del Marocco. Questo appuntamento musicale di alto profilo è stato ideato e organizzato congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia in Marocco e dall’Istituto Italiano di Cultura di Rabat.

L’iniziativa si avvale inoltre della preziosa collaborazione del CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica – e della Fondazione Leone Magiera, e rappresenta il culmine delle celebrazioni dedicate all’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

L'Opera italiana: un ponte culturale tra Italia e Marocco

Il concerto non è solo un’occasione di puro piacere musicale, ma si configura come un significativo momento di dialogo artistico e culturale tra i due Paesi. La scelta di far esibire insieme giovani e promettenti talenti italiani con un’orchestra marocchina simboleggia un’unione profonda e un interscambio proficuo. Il programma della serata è stato attentamente selezionato per celebrare i giganti dell’opera italiana, quei compositori le cui melodie e narrazioni hanno conquistato i palcoscenici di tutto il mondo.

Saranno eseguite arie e sinfonie immortali di maestri del calibro di Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso la storia e la grandezza del melodramma italiano.

Il ruolo strategico del CIDIM e delle istituzioni italiane

Il CIDIM, in sinergia con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura, ha riconosciuto nella musica la forma espressiva più potente e universale, capace di creare una immediata vicinanza e partecipazione tra culture e sensibilità differenti. Questo evento si inserisce in un più ampio e consolidato percorso di collaborazione culturale che mira a rafforzare i legami tra Italia e Marocco.

L’obiettivo è duplice: da un lato, valorizzare e promuovere i giovani talenti emergenti nel panorama musicale italiano, offrendo loro un palcoscenico internazionale di prestigio; dall’altro, consolidare e ampliare le relazioni bilaterali attraverso il linguaggio universale dell’arte. La musica diventa così un veicolo privilegiato per l’amicizia e la comprensione reciproca, unendo due nazioni in un’unica armonia.

In sintesi, l’evento rappresenta un culmine di condivisione artistica, unendo due Paesi attraverso la potenza evocativa della musica e celebrando al contempo un importante anniversario nazionale italiano in terra marocchina.