L'estate prende il via ai Giardini della Filarmonica Romana con la ventisettesima edizione della rassegna estiva: quaranta concerti dal 12 giugno all'8 agosto. L'iniziativa "Radici" si svolge a Roma, coinvolgendo artisti internazionali per esplorare temi di convivenza e contaminazione tra culture attraverso la musica.

Il programma spazia da jazz, classica e folk alle musiche popolari. L'inaugurazione, il 12 giugno, è affidata all'ensemble ReDiMus. Tra i nomi di spicco: l'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna e le bande di Calabria e Puglia ("Bande in Festa").

La rassegna include il Festival Buenos Aires Tango e musica brasiliana, con collaborazioni internazionali.

Radici culturali e dialogo musicale

Andrea Lucchesini, direttore artistico della Filarmonica Romana, ha sottolineato come la rassegna "punti a esplorare le radici quale elemento di identità e terreno di incontro, accogliendo suoni e linguaggi musicali diversi". Questa visione si traduce in appuntamenti di dialogo tra epoche e generi, con progetti di contaminazione tra musica colta e popolare. Coinvolti giovani talenti italiani e internazionali per la crescita delle nuove generazioni di musicisti.

L'edizione 2026 prosegue l'apertura della Filarmonica Romana alle culture della Capitale. Lucchesini ha evidenziato che "la musica può essere uno strumento potente di riconciliazione e dialogo", valori su cui si fondano le collaborazioni con Ambasciata della Repubblica Argentina e Istituto Polacco di Roma.

Eventi speciali saranno dedicati alle sonorità di Kurdistan, Armenia e Medio Oriente, promuovendo l'interculturalità.

I Giardini della Filarmonica Romana: un crocevia culturale

I Giardini della Filarmonica (via Flaminia 118) sono un punto di riferimento per la musica dal vivo a Roma. La Filarmonica Romana, fondata nel 1821, ha svolto un ruolo centrale nella vita musicale cittadina, ospitando musicisti internazionali. L'apertura al pubblico dei Giardini negli anni Novanta ha avvicinato pubblici eterogenei tramite eventi accessibili e multiculturali. Oggi, la rassegna estiva conferma i Giardini come un vivace crocevia di culture musicali e luogo di incontro. La ventisettesima edizione si conferma tra le proposte più significative dell'estate romana, offrendo una panoramica sulla ricchezza e la diversità delle radici musicali.