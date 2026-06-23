Prende il via il 23 giugno 2026 la terza edizione di Radis, un significativo progetto di arte nello spazio pubblico. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Arte CRT – ente art oriented della Fondazione CRT – in collaborazione con la Fondazione CRC, animerà diverse località del Piemonte da luglio a ottobre. Un ricco public program condurrà il pubblico fino all’inaugurazione dell’opera site-specific dell’artista Iván Argote, prevista per l’11 ottobre nel suggestivo Palazzo Lucerna di Rorà a Bene Vagienna, in provincia di Cuneo.

Il calendario degli eventi si apre sabato 11 luglio a Monforte d’Alba con un pomeriggio interamente dedicato all’opera Gratitudine di Alex Cecchetti.

L’appuntamento include visite guidate curate da Francesca Comisso e un laboratorio creativo aperto a tutti i partecipanti. Tra gli altri momenti salienti, spicca l’ottava edizione di Supercondominio, l’assemblea degli spazi indipendenti europei dedicati alla produzione e promozione dell’arte contemporanea. Nata nel 2018 al Castello di Rivoli su impulso di Carolyn Christov-Bakargiev, quest’anno l’assemblea si terrà il 5 settembre a Dogliani, già sede della precedente edizione, e il 6 settembre a Bene Vagienna.

Il culmine del public program sarà rappresentato dalla mostra che inaugurerà l’11 ottobre, intitolata La mano sinistra del buio. Il titolo trae ispirazione dal celebre romanzo di fantascienza del 1969 di Ursula K.

Le Guin, The Left Hand of Darkness. L’esposizione presenterà opere di Francesco Cavaliere, Patricia Domínguez, Regina de Miguel, Aleksandra Mir, Isadora Neves Marques e Diego Perrone. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva in un mondo che supera ogni binarismo, offrendo spazio per empatia, condivisione, amicizia e fiducia reciproca.

Il contesto del progetto Radis e le edizioni precedenti

Radis si configura come un progetto quadriennale, esteso dal 2024 al 2027, ideato e promosso dalla Fondazione Arte CRT con la preziosa collaborazione della Fondazione CRC. La sua finalità è l’arricchimento del territorio piemontese attraverso la realizzazione di opere d’arte pubblica e l’organizzazione di attività educative, public program e mostre collettive che rendono fruibile parte della collezione della Fondazione alla comunità.

La prima edizione del progetto fu affidata alla curatrice Marta Papini, che invitò Giulia Cenci a intervenire nel Chiot Rosa. Si tratta di una radura boschiva situata in Valle Stura, tra Rittana e la Borgata Paraloup, a 1.200 metri di altitudine. Questo luogo è carico di un alto valore simbolico, essendo stato un dormitorio per le bande partigiane di Giustizia e Libertà. La seconda edizione, svoltasi nel 2025, si spostò a Dogliani, nelle Langhe, dove Petrit Halilaj realizzò un’opera per la Borgata Valdibà, immersa nel suggestivo paesaggio collinare e naturale.

Iván Argote: l’artista e la nuova opera pubblica

L’artista scelto per l’edizione 2026 è Iván Argote, nato a Bogotà, Colombia, nel 1983.

Argote è riconosciuto a livello internazionale per i suoi interventi che spaziano dalla scultura alle installazioni pubbliche, dalle performance alla pittura e al cinema. Le sue creazioni sono note per individuare nuovi modi di fruire lo spazio pubblico, fondendo una critica alle ingiustizie sociali e storiche con tenerezza, umorismo e ribellione poetica.

Le opere di Argote sono state esposte in prestigiose istituzioni internazionali, tra cui il Centre Pompidou, il Palais de Tokyo, la Berlinische Galerie, il Dortmunder Kunstverein, il Museo MALBA, il Museo MAPS e lo SCAD Museum of Art. Ha inoltre realizzato importanti installazioni pubbliche sulla High Line di New York, al MASP di San Paolo e a Desert X nella Coachella Valley, oltre a sculture permanenti per l’Università della Sorbona a Parigi, la città di Anversa e Douala.

La nuova opera, che entrerà a far parte del patrimonio della Fondazione Arte CRT, sarà esposta presso il Palazzo Lucerna di Rorà a Bene Vagienna. Essa si inserisce pienamente nel progetto permanente di Radis, volto a creare un patrimonio diffuso di arte pubblica, accessibile e culturalmente significativo per l’intero territorio piemontese.