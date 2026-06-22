Raffaella Calandra è la nuova direttrice artistica del festival Trame di Lamezia Terme, l’evento annuale dedicato ai libri sulle mafie e riconosciuto a livello nazionale. La sua nomina è stata ufficializzata il 21 giugno 2026, al termine della quindicesima edizione. Calandra subentra a Giovanni Tizian, vicedirettore de Il Domani, che ha guidato la rassegna per sei anni. Questo cambio al vertice introduce una nuova fase per il festival, la cui prossima edizione è attesa per giugno 2027.

Con una carriera consolidata a Il Sole 24 Ore e Radio24, dove ha condotto “Storiacce”, Calandra apporta al festival Trame una profonda esperienza nel giornalismo d’inchiesta.

Vanta numerosi riconoscimenti ed è docente alla scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università Statale di Milano, di cui è stata anche vicedirettrice. Dal febbraio 2021 al primo semestre 2024, ha ricoperto il ruolo di responsabile comunicazione presso il ministero della Giustizia.

Il Festival Trame: storia e direzioni

Il festival Trame, nato a Lamezia Terme, si dedica alla letteratura e alla lotta contro le mafie. Il programma include incontri con scrittori, magistrati e artisti, oltre a spettacoli e proiezioni, tutti incentrati sull’antimafia e sul libro come strumento di consapevolezza civile. La direzione artistica ha visto alternarsi figure di rilievo del giornalismo d’inchiesta: prima di Giovanni Tizian, che ha valorizzato la presenza pubblica del festival con reading e installazioni anche in luoghi insoliti della città, si sono succeduti Gaetano Savatteri e Lirio Abbate.

La quindicesima edizione, appena conclusa, ha visto la partecipazione di ospiti nazionali e ha affrontato il tema “Terra e libertà”, sottolineando l’attenzione costante del festival alle questioni sociali e civili. L’ingresso gratuito e l’apertura a tutti sono tratti distintivi, promuovendo un ampio coinvolgimento della comunità cittadina.

Impatto e ruolo a Lamezia Terme

Il festival Trame è un appuntamento culturale fondamentale per Lamezia Terme, punto di riferimento in Calabria e a livello nazionale. Le sei giornate di incontri annuali offrono un’occasione di confronto tra giornalisti, magistrati, scrittori, cittadini e istituzioni. Nato per sensibilizzare il pubblico su legalità e contrasto alle mafie, il festival propone una varietà di attività: dibattiti, presentazioni di libri, reading, installazioni urbane e proiezioni tematiche.

La diffusione degli eventi in diversi spazi della città rafforza il legame tra Trame e il tessuto urbano di Lamezia Terme, favorendo il coinvolgimento diretto dei cittadini e ampliando la funzione sociale della rassegna. La scelta dell’ingresso gratuito garantisce la massima accessibilità e partecipazione. La nomina di Raffaella Calandra conferma l’impegno di Trame nel promuovere la cultura della legalità e della lettura attraverso voci e competenze di primo piano.