Il Locarno Film Festival, nella sua 79esima edizione (5-15 agosto 2026), conferirà il Raimondo Rezzonico Award al produttore islandese Sigurjón 'Joni' Sighvatsson. La cerimonia, tra i massimi riconoscimenti internazionali per i produttori indipendenti, si terrà giovedì 6 agosto in Piazza Grande. Sighvatsson è celebre per il suo sostegno a registi innovativi e per aver influenzato l’immaginario cinematografico e musicale tra la fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo.

Cofondatore di Propaganda Films nel 1986, Sighvatsson ha giocato un ruolo determinante nella produzione di un terzo dei video musicali negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e Novanta.

L'attività ha coinvolto registi come Zack Snyder, Spike Jonze, Gore Verbinski, Michael Bay e il cofondatore David Fincher. Nel cinema, ha prodotto oltre 60 lungometraggi e serie tv. Tra le opere più note spiccano "Wild at Heart" di David Lynch (Palma d’Oro), "Basquiat" di Julian Schnabel, e collaborazioni con Nicolas Winding Refn e Jim Sheridan. È anche noto per i contributi a serie cult come "Twin Peaks" e "Beverly Hills 90210".

La visione di Sighvatsson tra cinema e videoclip

L’approccio produttivo di Sighvatsson ha segnato la storia recente dell’audiovisivo, favorendo la nascita di opere innovative grazie alla sua capacità di individuare talenti emergenti e tendenze sperimentali. Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Festival, ha evidenziato come Sighvatsson abbia "contribuito a rinnovare radicalmente l'idea di cinema indipendente" dagli anni Ottanta.

Nazzaro ha aggiunto che il produttore ha "dato vita a una vera e propria politica del produttore, permettendo a cineasti come David Lynch di creare in piena libertà e ad autrici come Kathryn Bigelow di realizzare alcuni dei film più personali della sua carriera". Questa attitudine all’indipendenza e all’audacia lo ha reso un "punto di riferimento per tutta una generazione di cineasti".

Nel corso della sua carriera, Sighvatsson ha sostenuto registi visionari e collaborato con artisti come Douglas Gordon e Philippe Parreno, dando vita a produzioni che hanno acquisito lo status di cult. Questi risultati evidenziano la sua abilità di operare con autorevolezza sia nel cinema sia nei linguaggi del videoclip musicale, definendo stili ormai iconici.

Il Raimondo Rezzonico Award e le proiezioni speciali

Istituito nel 2002 dal Comune di Minusio in memoria del presidente del Festival (1981-1999), il Raimondo Rezzonico Award è un prestigioso riconoscimento per i produttori che hanno lasciato un’impronta significativa. L’assegnazione a Sighvatsson conferma l’impegno del Locarno Film Festival nel premiare personalità che coniugano qualità artistica e spirito d’innovazione. Piazza Grande ospiterà la cerimonia in un’edizione ricca di celebrazioni per il cinema indipendente internazionale.

Durante la serata del 6 agosto, Sighvatsson presenterà due titoli emblematici: "Wild at Heart" (1990) e "Zidane, A 21st Century Portrait" (2006) di Philippe Parreno e Douglas Gordon.

"Wild at Heart" vinse la Palma d’Oro a Cannes nel 1990, mentre "Zidane", innovativo esperimento visivo, celebra quest’anno il suo ventesimo anniversario. La proiezione di questi film è un’occasione cruciale per comprendere l’eclettismo e la visione unica di un produttore capace di intrecciare linguaggi e generazioni diverse nel panorama audiovisivo.