Sabato 27 giugno, Raiz, voce degli Almamegretta, sarà il protagonista del prossimo appuntamento di 'Racconti d’Estate', rassegna culturale promossa dal Comune di Pellezzano e organizzata da dLiveMedia. L'incontro a Pellezzano vedrà uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana. Raiz ha influenzato la musica italiana con uno stile unico che mescola sonorità mediterranee, reggae, elettronica e tradizione napoletana, divenendo punto di riferimento per generazioni, estendendo il talento a cinema e televisione.

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha dichiarato: «Proseguiamo con un artista straordinario, capace di raccontare Napoli e il Sud attraverso musica, cultura e contaminazione artistica.

Raiz rappresenta una figura di grande valore umano e artistico e siamo felici di ospitarlo a Pellezzano».

"Racconti d’Estate": appuntamento consolidato

Giunta alla sesta edizione, 'Racconti d’Estate', organizzata da DLiveMedia (direzione Roberto Vargiu), si conferma appuntamento fondamentale per il territorio. Ha ospitato circa cinquanta esponenti di cinema, TV, giornalismo e cultura. La serata con Raiz sarà moderata dalla giornalista Rai Valeria Saggese. Roberto Vargiu, direttore dLiveMedia, ha commentato: «Raiz è un artista che ha attraversato generazioni, linguaggi e forme espressive mantenendo sempre una forte identità. Sarà un incontro intenso, emozionante e ricco di contenuti, perfettamente in linea con lo spirito della rassegna».

Collaborazioni e valore della cultura

La realizzazione di 'Racconti d’Estate' è possibile grazie al sostegno di partner come Banca Monte Pruno, Cartesar Lars, Galdieri Auto e la partecipazione di F.lli Pierro e Lasa. Banca Monte Pruno ha rinnovato la partnership, riaffermando l'impegno per iniziative culturali che promuovono aggregazione sociale e valorizzazione territoriale. Il presidente della Banca, Michele Albanese, ha evidenziato: «La cultura è oggi uno degli strumenti più importanti per difendere l’identità dei territori, creare occasioni di crescita e rafforzare il senso di comunità. Manifestazioni come Racconti d’Estate dimostrano che anche dalle realtà locali possono nascere percorsi straordinari, capaci di coinvolgere persone, idee ed emozioni».

La rassegna si configura come un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese e realtà associative, unite dalla convinzione che la cultura sia potente strumento di sviluppo umano e promozione del territorio, confermandosi punto di riferimento culturale e sociale per l'intera provincia di Salerno.