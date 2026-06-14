Il Diego Armando Maradona di Napoli ha ospitato il 13 giugno 2026 un trionfo musicale: la tappa partenopea del tour “Una storia importante” di Eros Ramazzotti, che ha richiamato 42.000 spettatori. Il cantautore romano ha ripercorso i successi della sua carriera, supportato da una produzione scenica imponente con due passerelle, cinque maxi schermi e centinaia di punti luce, creando un impianto visivo dinamico e coinvolgente.

La serata è stata impreziosita da ospiti d’eccezione. L’ingresso a sorpresa di Gigi D’Alessio alle 21:40 ha scatenato un boato.

I due artisti hanno duettato su “Adesso tu”, e D’Alessio ha proposto un medley dei suoi successi (“Un nuovo bacio”, “Non dirgli mai”, “Annarè”), con Ramazzotti che ha intonato versi di “Torna a Surriento”. Presente anche il sassofonista Stefano di Battista.

L'omaggio a Pino Daniele e il legame con Napoli

Un momento di grande emozione è stato l’omaggio a Pino Daniele. Ramazzotti ha inserito passaggi di “A me me piace o blues” nella sua “Un cuore con le ali”, rafforzando il rapporto speciale con Napoli. Il concerto, che ha segnato il ritorno di Ramazzotti a Fuorigrotta dopo 25 anni, ha visto un’accoglienza entusiasta del pubblico, trasformando la serata in una grande festa. L’“extended version” di “Musica è” è stata adattata in “Napoli è”, un richiamo alla città e al “Mascalzone latino”.

La storia di Ramazzotti con Napoli include eventi come la serata del 1994 con Pino Daniele e Jovanotti, e il tributo del 2018. Il pubblico, con numerosi turisti spagnoli, ha illuminato lo stadio con gli smartphone nel finale, tributando lunghi applausi all’artista, salutato come un amico.

Dettagli dello show, tour e note logistiche

Una band di altissimo livello, con Luca Scarpa alla direzione musicale e tastiere, ha garantito un’esecuzione impeccabile. La produzione scenica si è rivelata imponente e curata nei dettagli.

Il tour proseguirà il 16 giugno a Roma, poi Messina (20 giugno), Bari (23 giugno) e Torino (27 giugno). Seguiranno date in Usa, Canada e America Latina, con ritorno in Europa da aprile 2027.

Nonostante l’atmosfera festosa, un unico rammarico ha riguardato i costi elevati di bibite e snack e la rigidità nel fornire acqua gratuita. Questo non ha intaccato il successo della tappa napoletana, confermata come uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati dell’estate 2026.