Arriva nelle sale cinematografiche italiane dal 4 giugno "Rebuilding", il nuovo film diretto da Max Walker-Silverman. La pellicola vede protagonista Josh O’Connor nel ruolo di Dusty, l'ultimo discendente di una stirpe di cowboy del Colorado. Dusty è un uomo schivo ma dal cuore gentile, la cui vita viene stravolta quando il ranch di famiglia, un'estensione di 50 acri, viene completamente distrutto da un devastante incendio.

Distribuito in Italia da Minerva Pictures e promosso da FilmClub Distribuzione, il film segue Dusty mentre è costretto a ricominciare da zero.

Si ritrova a vivere in un campo di protezione civile, all'interno di una roulotte, condividendo il destino con altri sopravvissuti alla tragedia.

Sostenuta da una colonna sonora country lenta e suggestiva, l'opera narra la graduale rinascita di Dusty. Attraverso il contatto con una nuova comunità e la forza rigenerante del fuoco, il protagonista intraprende un percorso di ricostruzione della propria esistenza. Riallaccia i rapporti con l'ex moglie Ruby, interpretata da Meghann Fahy, e si riavvicina alla figlia di nove anni, Callie-Rose, a cui dà il volto l'attrice Lily LaTorre. Il senso di appartenenza che Dusty sviluppa tra i nuovi vicini trasforma i sopravvissuti in una vera e propria famiglia allargata.

Emblematica è la domanda della figlia: “Si può essere un cowboy senza mucche?”

L'ispirazione e il potere della speranza

Max Walker-Silverman ha rivelato che l'idea alla base di "Rebuilding" trae origine da un'esperienza personale significativa: un incendio che distrusse la casa di sua nonna durante un wildfire. Questo evento, vissuto come una tragedia ma al contempo come un miracolo, ha fornito l'impulso per quella che il regista definisce una "favola, una canzone popolare".

Walker-Silverman riflette profondamente sul valore della speranza, affermando che "tutti abbiamo bisogno di speranza, non è ingenua ma una scelta concreta, necessaria per lottare affinché il mondo possa diventare migliore".

Sottolinea come la disperazione tenda a paralizzare, mentre coloro che hanno saputo cambiare il mondo in meglio lo hanno fatto proprio grazie alla convinzione in un futuro diverso.

Il regista aggiunge che, sebbene parlare di speranza possa apparire poco attuale oggi, "piangersi addosso non produce reali cambiamenti". Considera la speranza una scelta pratica, che implica l'utilizzo degli strumenti a disposizione in modo efficace e significativo. Invita a perseverare, anche di fronte agli errori, a rialzarsi e a cercare di fare sempre di più e meglio. Questi principi, secondo Walker-Silverman, sono intrinseci sia alla sua attività di cineasta sia al messaggio centrale di "Rebuilding".

Il percorso di Dusty, la scelta di O’Connor e il messaggio ecologico

La selezione di Josh O’Connor per il ruolo principale è strettamente connessa alla dimensione ecologica che il film intende veicolare. Walker-Silverman evidenzia come l'attore, già apprezzato per le sue interpretazioni in "La Chimera" e "Challengers", abbia abbracciato con convinzione le tematiche ambientali della pellicola. Ha inoltre accettato la sfida di impersonare un personaggio profondamente distante dalla propria identità, un aspetto che il regista descrive come "raro e coraggioso per un attore moderno".

Il film si concentra non tanto sul disastro in sé, quanto su ciò che accade dopo: la ricostruzione dei legami umani, la scoperta di una nuova comunità e il recupero dei ruoli genitoriali e relazionali.

L'insegnamento fondamentale è che, così come i luoghi cambiano, anche le persone hanno la capacità di trasformarsi. Dusty, infatti, non si limita a essere un allevatore: riscopre la paternità e il ruolo di vicino, dimostrando che a volte una perdita è necessaria per comprendere e apprezzare ciò che si possiede.

"Rebuilding" non è dunque un film sulla catastrofe, ma sulle possibilità di rinascita collettiva. Attraverso l'amore, la cura e il senso di comunità, il desiderio di fare meglio emerge come il vero motore del progresso personale e sociale, offrendo una prospettiva di speranza e ricostruzione.