Tiziana Maffei ha salutato la Reggia di Caserta dopo sette anni alla guida del monumento vanvitelliano, patrimonio dell'Unesco. In un incontro nel vestibolo superiore, la direttrice generale ha definito il bilancio della sua gestione "assolutamente positivo". Nel suo mandato, centotrenta milioni di euro sono stati spesi per riaperture, valorizzazione e restauri, rendendo il museo più accessibile, integrato con il territorio e proiettato verso una dimensione culturale internazionale.

Investimenti e visione strategica

Maffei ha ringraziato staff, maestranze e partner per il contributo ai progetti di valorizzazione e apertura.

La trasformazione della Reggia, guidata da una programmazione strategica di lungo periodo, si è focalizzata su tutela del patrimonio, ricerca scientifica e valorizzazione del museo quale istituzione contemporanea, capace di dialogare con pubblici diversi e la comunità locale. La sua visione "unitaria" ha considerato Palazzo, Parco, Bosco, Acquedotto, Teatro, Piazza e nuovi luoghi della cultura come un unico insieme organico.

Tra le priorità, la manutenzione ha avuto un ruolo centrale, a partire dal Parco Reale, destinatario di 25 milioni di euro di fondi Pnrr. Restaurate le sale reali e riallestita la Collezione Terrae Motus negli appartamenti reali. Aperta anche la Gran Galleria, spazio espositivo di 1200 metri quadri per mostre temporanee, come quella di Biasiucci inaugurata il 30 maggio.

Nuove aperture e manutenzione

Maffei ha ricordato la riapertura della fontana di Venere e Adone e ha annunciato che entro agosto torneranno visitabili le altre fontane e i loro camminamenti sotterranei. Lavori all'Acquedotto Carolino e al Bosco di San Silvestro in dirittura d'arrivo, Torrione della Cascata riaperto dopo decenni. Fuori dal Pnrr, restaurati Peschiera Grande e Serra nel Giardino Inglese, dopo anni di incuria. La direttrice generale ha evidenziato l'importanza di un team di manutenzione dedicato per un monumento così complesso e ha auspicato che il suo successore mantenga alta l'attenzione su questo aspetto.