Il Campania Teatro Festival ha inaugurato la sua edizione 2026 con un evento di grande risonanza, che ha visto protagonista l’attore e regista Renato Carpentieri. L’artista si è esibito in una performance suggestiva, esplorando le opere di due giganti del teatro contemporaneo: Samuel Beckett e Harold Pinter. L’appuntamento inaugurale, che ha segnato l’avvio di una rassegna ricca di proposte artistiche, si è tenuto il 10 giugno presso il prestigioso Teatro Politeama di Napoli.

Carpentieri, figura di spicco nel panorama teatrale italiano, ha offerto al pubblico un percorso intenso e profondo attraverso i testi di Beckett e Pinter, autori che hanno lasciato un’impronta indelebile nella drammaturgia mondiale.

Lo spettacolo, diretto con maestria da Toni Servillo, ha rappresentato un sentito omaggio alla lunga e illustre carriera di Carpentieri. In un momento di riflessione, l’attore ha dichiarato: “Il teatro è il luogo dove continuo a cercare domande più che risposte”, sottolineando la sua costante ricerca artistica.

L'Inaugurazione del Campania Teatro Festival

La serata di apertura ha registrato un’ampia partecipazione di spettatori e professionisti del settore, confermando l’importanza del Campania Teatro Festival come appuntamento cruciale nel panorama culturale nazionale. L’evento si inserisce in un programma articolato che prevede un’ampia gamma di spettacoli, incontri tematici e laboratori formativi, distribuiti tra la città di Napoli e altre località della Campania.

Questa nuova edizione del festival si propone di valorizzare il teatro non solo come forma d’arte, ma anche come spazio privilegiato di riflessione e confronto, presentando opere di autori classici e contemporanei.

Il Contributo della Fondazione Campania dei Festival

Il Campania Teatro Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, un’istituzione dedicata alla realizzazione di eventi culturali e artistici di rilievo nella regione. Il festival si svolge annualmente tra i mesi di giugno e luglio, animando teatri storici, spazi urbani suggestivi e siti archeologici della Campania. L’obiettivo primario della Fondazione è la promozione della cultura teatrale e l’ampliamento della partecipazione di un pubblico eterogeneo, attraverso un cartellone diversificato che include proposte artistiche nazionali e internazionali.

La Fondazione Campania dei Festival, istituita nel 2007, gestisce attivamente anche altre importanti manifestazioni culturali e collabora sinergicamente con enti pubblici e privati per la diffusione delle arti sceniche. Il Campania Teatro Festival si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento per il teatro italiano, contribuendo in modo significativo alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale della regione.