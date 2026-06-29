Il Centro Musei delle Scienze Naturali dell’Università di Napoli Federico II ha completato un significativo intervento di restauro, conferendo nuova vitalità all’intero complesso museale. L’opera, eseguita presso la storica sede di via Mezzocannone, ha interessato le strutture che custodiscono le preziose collezioni di Mineralogia, Zoologia, Antropologia e Paleontologia.

I lavori sono stati meticolosamente orientati alla conservazione e valorizzazione degli spazi espositivi, con particolare enfasi sulla tutela delle raccolte scientifiche. Il restauro ha riguardato sia gli ambienti interni che le facciate esterne, restituendo al pubblico una migliore fruizione e garantendo la salvaguardia del patrimonio museale.

Il Centro Musei si conferma un punto di riferimento essenziale per la divulgazione scientifica e la ricerca accademica, proponendo percorsi didattici e attività mirate per studenti e visitatori.

Il rinnovamento del complesso museale

L’intervento ha permesso di rinnovare in profondità gli spazi dedicati alle esposizioni e ai laboratori didattici, ottimizzando l’accessibilità e la sicurezza delle sale. Sono stati inoltre implementati nuovi impianti tecnologici a supporto delle attività museali. Il complesso, che aggrega le principali collezioni scientifiche dell’ateneo napoletano, è ora pronto ad accogliere nuovamente il pubblico in ambienti completamente rinnovati e funzionali.

Importanza e missione del Centro Musei

Il Centro Musei delle Scienze Naturali riveste un ruolo cruciale nella promozione della cultura scientifica a Napoli e in Campania, grazie alla sua ricca e diversificata offerta di collezioni e iniziative educative. La struttura si distingue per l’ampiezza e la varietà del suo patrimonio conservato, che include reperti di straordinaria rilevanza storica e scientifica. Il completamento di questi lavori di restauro consente al Centro di consolidare e rafforzare ulteriormente la propria missione di servizio pubblico e di diffusione del sapere scientifico.