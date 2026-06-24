È iniziato il restauro quinquennale della Loggia di Raffaello nei Musei Vaticani. Da metà aprile, venti restauratori diretti da Paolo Violini sono al lavoro per il recupero. La loggia, al secondo piano del Palazzo Apostolico, fu progettata da Raffaello Sanzio e decorata tra il 1517 e il 1519 dai suoi allievi per Papa Leone X de' Medici, un capolavoro del Rinascimento. La sua conservazione è stata complessa: nel 1813, la chiusura del lato est con vetrate (supervisionata da Antonio Canova) alterò il microclima, rendendo precario lo stato delle tecniche pittoriche.

Restauro e Metodologia

Dopo oltre cinquant'anni, il nuovo restauro adotta una metodologia all'avanguardia. Il capo restauratore Paolo Violini ha spiegato la necessità di una pulitura "a secco" per preservare le stesure. È stata scelta una tecnologia laser "a fibra attiva", dopo test, che consente un controllo preciso e dettagliato della pulitura delle superfici.

L'intervento è sostenuto da importanti realtà internazionali: il World Monuments Fund, la Fondazione Stephen A. Schwarzman e i Patrons of the Arts in the Vatican Museums. Bénédicte de Montlaur, presidente e CEO del World Monuments Fund, ha sottolineato l'importanza della Loggia di Raffaello come complesso artistico mondiale, rivelando il genio di Raffaello.

L'obiettivo è condividere questa eredità tramite conservazione innovativa, documentazione e formazione per professionisti del patrimonio culturale.

Il presidente Stephen A. Schwarzman ha evidenziato che l'eredità più duratura del progetto sarà la formazione dei restauratori, oltre ai capolavori restaurati. La Loggia di Raffaello si conferma un laboratorio di eccellenza per nuove pratiche conservative e un modello di collaborazione internazionale per la tutela dell'arte universale.