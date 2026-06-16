La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti della madre per Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito dal Tribunale di Varese. Gli episodi contestati risalgono al 2016 e inizialmente includevano l’accusa di lesioni, poi caduta dopo la remissione della querela materna. L’imputazione per maltrattamenti è rimasta in piedi, essendo un reato procedibile d’ufficio, nonostante la madre avesse perdonato il figlio in aula, dichiarando i rapporti tornati sereni e le vicende superate.

Il procedimento ha evidenziato come l’uomo avesse avanzato ripetute richieste di denaro alla madre, accompagnate da scatti d’ira. In una circostanza, Bossi avrebbe messo le mani addosso alla donna – che in quel periodo lo ospitava nella sua casa di Azzate – facendole sbattere la testa contro il muro. In un altro episodio, insulti e un clima teso avrebbero spinto la donna a fuggire di casa. Nonostante il perdono espresso in dibattimento, la condanna è stata confermata. L’avvocato Federico Magnante, difensore di Riccardo Bossi, ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso in Cassazione.

Condanna definitiva per il reddito di cittadinanza

Oltre alla vicenda dei maltrattamenti, Riccardo Bossi ha ricevuto una condanna definitiva anche per false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento indebito del reddito di cittadinanza.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, rendendo esecutiva la pena di due anni e sei mesi di reclusione. A ciò si aggiunge il risarcimento di circa 15 mila euro in favore dell’INPS, assistita dall’avvocato Aldo Tagliente. L’indagine, coordinata dalla pm Nadia Calcaterra, era scattata a seguito di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e ha accertato che il primogenito del “senatur” aveva percepito indebitamente il sussidio tra il 2020 e il 2023. Gli accertamenti hanno ricostruito la sua posizione patrimoniale e l’incompatibilità con i requisiti dichiarati, chiudendo così il percorso giudiziario.

La giustizia contro maltrattamenti e frodi

La giurisprudenza italiana persegue con crescente severità i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, procedibili d’ufficio anche in caso di perdono della vittima. Esempi come la condanna di Riccardo Bossi e un caso simile a Ragusa (quattro anni per violenze domestiche con risarcimento) dimostrano l’impegno nella tutela dei soggetti vulnerabili. Le decisioni della Cassazione sui reati economici, come l’ottenimento indebito di sostegni statali, ribadiscono la responsabilità penale e patrimoniale di chi froda il sistema, promuovendo legalità e tutela delle vittime.