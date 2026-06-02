In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, Riccardo Muti ha diretto a Ravenna la masterclass corale "Cantare amantis est". Al Pala De Andrè, 3.546 coristi da tutta Italia si sono uniti, animati da una "grande elettricità". Il maestro ha sottolineato la natura collettiva dell'Inno nazionale, "Fratelli d'Italia": "Deve essere cantato dalla moltitudine. La massa corale ha una potenza che la persona sola non può avere", ha dichiarato Muti, criticando l'abitudine americana di affidarne l'esecuzione a un singolo.

I partecipanti, dai sei anni (Carlotta Grandesso Silvestri) ai novantatré (Benito Davalli), hanno esplorato un ricco repertorio classico.

Il programma ha incluso l'Ave Verum Corpus di Mozart, "Casta diva" di Bellini, un coro dal Requiem di Verdi e il Prologo dal Mefistofele di Boito. Muti ha arricchito l'esperienza con lezioni di storia, dialetto, poesia e musica, sottolineando il legame tra parola e melodia. Sul palco, il maestro è stato affiancato dalla flautista Isabella Lozzi, dal soprano Maria Grazia Schiavo e dal pianista Davide Cavalli. Rai 5 trasmetterà a luglio (9, 16, 23 e 30) un documentario in quattro puntate, condotto da Jacopo Veneziani, dedicato al progetto e alla sua edizione precedente.

"Cantare amantis est": un progetto per l'identità nazionale

Alla seconda edizione, "Cantare amantis est" ha coinvolto oltre 3.500 partecipanti, con 459 cori, 696 coristi e 116 voci bianche, superando i 3.100 dell'edizione precedente.

L'iniziativa, una "chiamata popolare", mira a riaffermare la musica di gruppo come strumento di identità nazionale e dialogo intergenerazionale. Nelle sue lezioni, Muti ha alternato leggerezza a riflessioni profonde, esprimendo amarezza per l'oblio di figure chiave della cultura italiana, come Da Ponte. Ha invitato i giovani a riscoprire storia e valori nella musica, ricordando che "la musica esprime l'inesprimibile".

Muti e il richiamo al patrimonio culturale italiano

Il Pala De Andrè di Ravenna ha ospitato l'iniziativa, rafforzando il legame tra la città, la musica e la Festa della Repubblica. La presenza di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, legato a Ravenna per la direzione dell'orchestra giovanile "Cherubini", ha conferito prestigio all'evento.

Muti ha ribadito la sua richiesta per il ritorno in Italia delle ossa di Luigi Cherubini, un appello che unisce storia nazionale e responsabilità culturali. La sua visione dell'arte come patrimonio vivo, da trasmettere e condividere, si riflette nel canto corale, esaltando la forza della moltitudine.